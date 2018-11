"Si no estoy en mi casa, hago pis en vasitos de plástico"

“Cuando estamos en lugares donde no hay baños o los baños no son muy limpios, tengo una amiga muy de confianza que me trae vasitos de plástico. No sé a dónde se los lleva, los debe tirar”, agregó. “Number two no hago fuera de mi casa, me la aguanto. He pasado viajes en avión de 12 horas sin ir al baño”, finalizó.