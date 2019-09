"Si no pudiera ser madre, no alquilaría un vientre"

Sin embargo, dice una de las actrices del momento de la televisión, que además no para de crecer en la música y está por debutar en cine -y que es una de las más convocadas como influencer por las marcas-, hay algo de la piba común y de barrio que nunca va a dejar de ser.

“Pase lo que pase, yo soy esta que soy y las cosas que nunca me importaron, como la moda, el glamour, el divismo y la vida esa que alguien se imagina de una actriz, que no me van a interesar. Soy la piba que ven y no quiero cambiar. No sé, por ejemplo, me preguntan por el vestido de la presentación de la novela como si fuera un gran evento en mi vida. Y no: ese mismo día fui a lo de Santiago Artemis, me dio ese vestido, me quedó cómodo y me lo llevé. Soy así”, asegura Natalie, quien ya se prepara para presentarse en Vorterix y estrenar Un amor de película, film que protagoniza junto a Nicolás Furtado, quien viene de brillar en El Marginal.

Tenés que tener una generosidad infinita para ayudar a alguien poniendo tu cuerpo para tener un bebé que después no va a ser tuyo

-¿Te imaginás alquilando tu vientre?

-Mirá, creo que si no tenés una necesidad económica muy grande, tenés que tener una generosidad infinita para ayudar a alguien poniendo tu cuerpo para tener un bebé que después no va a ser tuyo.

-Y si fuera al revés: si quisieras ser madre y no pudieras...

-Quiero ser madre en algún momento. Es más, a esta edad me imaginaba que ya iba a tener tres pibes. Mi mamá a los 27 nos tenía a los tres. Pero bueno… Si no pudiera ser madre naturalmente, no alquilaría un vientre. Preferiría adoptar. La verdad es que con tantos chicos que ya nacieron y que no tienen familia, que no tienen amor, que pasan de un hogar a otro… Preferiría cuidar una de esas vidas y no traer una nueva a este mundo.

-Ahora te separaste… ¿Te apura ese deseo a querer conocer a alguien?

-Nooo, ni en pedooo. Después de seis años de pareja, imaginate que ahora estoy disfrutando de la soltería con Rope (su perro). Y bueno, va a aparecer o no. Encima cuanto más querés conocer a alguien, menos te pasa. Así que hay que distraerse y pasarla bien.

-¿Se hizo difícil la convivencia con alguien que no es del ambiente? Muchas veces habías dicho que es de otro mundo y le gusta otra vida…

-Estuve seis años de novia, un día me di cuenta de que me estaba peleando a las 8 de la mañana. Y no, no quería seguir así. Y me fui. Pero él es mi amor.

-Hablas como si fueras a volver, como si esto fuera un momento. ¿Creés eso?

-Digo que ahora no estamos juntos. Pero él es el amor de mi vida, porque nos conocemos de toda la vida, somos amigos de años. Pero qué se yo. Ahora no es momento de pensar en eso. Estoy preparando mi show en Vorterix, estoy por estrenar la película.

Hay muchas actrices haciendo música: Lali Espósito, Jimena Barón, Tini Stoessel… ¿Hay lugar para todas?

Obvio, hay lugar y gusto para todas y todos los que quieran hacer algo. El mundo es inmenso. Y uno no puede dejar de hacer lo que ama pensando en si va a funcionar o no.Estoy haciendo una música que no pensé que era la que iba a hacer, porque a mí me gusta el rock nacional. Y no sé hacia dónde voy a derivar, pero más adelante me gustaría dedicarme al rock.

Cuando eras chica y querías trabajar en la tele, ¿te imaginabas actriz o cantante?

Lo primero que hice fue estudiar comedia musical a los 10 años. Me imaginaba actuando, cantando y bailando. Ese era el combo perfecto para mí. Pero empecé desfilando. Después hice fotos, después canté, después actué, después volví a cantar y tuve mi grupo de música con disco y todo a los 12 años. Y después actué y eso me llevó a cantar. Y así. Acá estoy. Muy contenta, porque para mí no está bueno subir escaleras a los saltos. Prefiero ir escalón por escalón.

Un amor de película

Muy lejos de Bárbara (su personaje en la ficción de Telefe) para ella y mucho más lejos de Diosito para él, Vera (Natalie) y Martín (Nico Furtado) llevan ya siete años de pareja, desde la filmación del cortometraje en donde se conocieron y se enamoraron. Mientras ella logró convertirse en una exitosa actriz de cine y teatro, él todavía no logra despuntar como director de cine. Una historia que habla sobre las segundas oportunidades, las primeras impresiones y la (re) construcción del amor. De eso se trata Un amor de película, que pretende reivindicar el género de la comedia romántica con esta pareja de actores jóvenes y lindos, de moda y talentosos, que eligió el director Sebastián Mega Díaz para su ópera prima.