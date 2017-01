"Si Romero no ataja en su equipo, va a ser complicado"

Buenos aires.- Si hay algo que no se le puede machacar al entrenador de la Selección argentina, Edgardo Bauza, es que oculte sus pensamientos. Cada vez que habla con la prensa deja tela para cortar y ayer no fue la excepción.

Al ser consultado por la situación de Sergio Romero, quien no ataja en el Manchester United y desde hace varios años no tiene la continuidad necesaria para cualquier jugador, el Patón se sinceró y dijo que su titularidad con la albiceleste está en duda. “Si no ataja en su equipo, va a ser complicado”, afirmó el director técnico en una entrevista a TyC Sports.

Bauza destacó que “para el jugador no es lo mismo tener o no ritmo futbolístico”. Interesado por su presente, agregó: “Voy a viajar a Inglaterra para conversar y ver qué resuelve. Él me había dicho que el técnico le iba a dar más oportunidades, pero no ha tenido muchas”.

En relación con aquellos jugadores que se fueron a jugar a ligas menores, como Carlos Tevez y Ezequiel Lavezzi a China, Bauza fue contundente. “No es algo que me llene de satisfacción. No son campeonatos tan competitivos. Los vamos a seguir viendo”, deslizó.

23 de marzo Argentina recibe a Chile en River por la fecha 13 de las eliminatorias.

"Estamos siguiendo a Garay, Caruzzo, Maidana y Mercado, que a veces juega de marcador central”."Con Chile decidimos que se juegue en River por la recaudación”. ”Necesito dos o tres charlas más con Angelito para ver si se calma”. Edgardo Bauza. El entrenador de la Selección se refirió a distintos temas.

Messi es simple

Bauza también hizo referencia a su estrella indiscutida en la Selección, Lionel Messi. “Todos me dicen que es difícil dirigirlo y es muy fácil, porque es una persona muy simple. Entiende muy bien el juego y nos pusimos de acuerdo rápidamente para encontrar posiciones en el campo en que se sienta bien”, expresó el Patón, y continuó sobre la Pulga: “Es un jugador que cuando se siente cómodo aparece su jerarquía y parecería que su mente aparece en todos su esplendor. Ayuda a todo el equipo. A eso hay que sumarle que viene evolucionando y mucho de su problema de pubalgia, lo veo cada vez mejor desde lo fisico. Termina los partidos mejor, recupera velocidad para desnivelar. Era algo que nos tenía preocupados. Ahora está recuperando nivel que no podía alcanzar”.

Sobre la posición en las eliminatorias, donde ocupa el quinto puesto, el del repechaje, explicó: “El partido importante es Chile, porque si ganamos ese partido nos acomodamos muy bien. Ganando los tres partidos de local creo que clasificamos”.

“Ese es el primer objetivo y lo vamos a conseguir porque vi al grupo reaccionar después de derrota dura contra Brasil. Lo sacamos adelante y no era fácil”, finalizó un Bauza positivo.

Una Selección local para Bauza

Edgardo Bauza reiteró su idea de armar una selección local antes del duelo contra Chile, el 23 de marzo por la fecha 13 de las Eliminatorias en cancha de River. “La idea es poder trabajar dos o tres días para que conozcan la forma en la que queremos jugar. Para que, si llegan a ser convocados, tengan una idea sobre lo que pretendemos y la adaptación sea mucho más rápida. Voy a ver a (Jonathan) Maidana y a (Matías) Caruzzo” , dijo el Patón.