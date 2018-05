Sergio Goycochea hizo historia en el puesto y dejó su impresión al respecto en diálogo con LM Neuquén. "La salida de Romero dejó una lucha pareja en cuanto a experiencia y partidos en la Selección de los tres arqueros. La ventaja que tenía Romero respecto del resto es que desde 2009 para acá atajó en todas las competencias oficiales", recordó.

"No me sorprende lo de Armani, lo viene demostrando hace rato. Lo que hizo en River no difiere de lo que había demostrado en Nacional de Medellín, lo que le sirvió para ganar muchos títulos y que le dieran la despedida que le dieron cuando se vino al Millo. Si Sampaoli lo lleva, es porque piensa tenerlo en cuenta", le dio su voto de confianza a Franco .

"Argentina es una incógnita, hoy otros están mejor"

Por supuesto que al emblema de la Selección argentina también lo consultamos por el inminente mundial y cómo ve, a días del inicio de la máxima competencia, al combinado que conduce Jorge Sampaoli.

“El equipo es una incógnita. Nos hemos quedado con la imagen de las eliminatorias, que no es la real. Hoy estamos en un proceso que es al revés, van a aparecer las individualidades y a partir de ahí va a surgir el equipo, a diferencia de otras veces en que el equipo potenciaba a las individualidades”, analizó Goycochea, con rica experiencia mundialista.

A la hora de mencionar a los candidatos, quien fue el gran responsable de depositar en la final a la Albiceleste en Italia 90, admitió que hay otras selecciones que a priori arriban mejor. “Mi candidato del corazón siempre es Argentina, pero entiendo que Alemania, Brasil y España hoy son un poco superiores”, aseguró sincerándose el ex arquero de River y Racing, entre otros.

Goyco no le escapó al bulto y dio su punto de vista en el mano a mano con LM Neuquén, en el que habló de todo. Un grande con todas las letras.