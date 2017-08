Si se apaga la Pipa, aumenta la sangría

Fue Bayer Leverkusen quien llegó, a través del representante de Alario, con una oferta de 16 millones de euros por el número nueve. El mercado de pases europeo cierra el próximo jueves, pero este fue un primer acercamiento que hizo el equipo alemán. Si bien no juega competencias europeas en esta temporada y se reforzó con varios delanteros -entre ellos Chicharito Hernández-, ya es un club que seduce un poco más al jugador.

Y, a diferencia de la propuesta del fútbol asiático que el delantero desestimó por creer que perdería desde lo deportivo en una liga incipiente, en esta oportunidad se mostró entusiasmado (ver recuadro).

16 millones es la primera oferta del Leverkusen. El club alemán realizó una oferta de 16 millones de euros por Lucas Alario. Pero para poder llevárselo tiene que abonar el total de la cláusula de salida que es de 18 millones de euros limpios para River.

Ofertas opulentas

Si el Leverkusen sube la oferta a 18 millones de euros limpios para River, no sólo el club sino Argentina perderá a uno de sus mejores jugadores. Y, de esta manera, el fútbol criollo se verá envuelto, una vez más, en una sangría de talento que no puede retener por las opulentas ofertas que llegan casi siempre desde el Viejo Continente, aunque en los últimos años se sumaron otros mercados como el mexicano, el chino y hasta el brasileño, que se han llevado a decenas de jugadores.

Grandes sin figuras

Si se tiene en cuenta el último campeonato –que tuvo a Boca como ganador–, los cinco grandes del país han perdido a algunas de sus máximas figuras.

El Xeneize no pudo retener a Ricardo Centurión, primero porque no podía pagar los 6 millones de dólares que pedía el San Pablo por su pase y luego por cuestiones extradeportivas. Tampoco pudo quedarse con el juvenil Rodrigo Bentancur, que se fue a la Juventus.

Por su parte, Independiente perdió a Emiliano Rigoni, un jugador clave para Daniel Holan que venía de convertir 12 tantos siendo mediocampista. El ex Belgrano recibió una oferta del Zenit de Rusia y además pidió irse dejándolo al Rojo sin opciones.

12 millones de euros ofertó el Atlético por Martínez. Racing rechazó una oferta del Atlético Madrid de 12 millones de euros limpios por el juvenil Lautaro Martínez. Además hoy llegaría una nueva propuesta del Mónaco de Francia, dijo ayer el presidente Víctor Blanco.

Idéntica situación vivió Racing con el neuquino Marcos Acuña, que fue comprado por el Sporting de Lisboa, donde ayer convirtió su primer gol (ver página 28). A la Academia se le fue también otro de sus baluartes como el delantero Gustavo Bou, que se marchó al Xolos de Tijuana. En tanto, San Lorenzo perdió a su símbolo y capitán Néstor Ortigoza, un jugador que el Ciclón ya empieza a extrañar, aunque en su caso se terminó yendo a Olimpia de Paraguay por no poder arreglar su contrato con la dirigencia y no por una oferta irresistible.

No son los únicos clubes que se han quedado sin sus referentes. En el caso de Estudiantes, perdió a su figura, Santiago Ascacibar; Rosario Central, en el torneo pasado, a Walter Montoya y Giovani Lo Celso. Son sólo algunos ejemplos de algo recurrente en el fútbol argentino que, al igual que el país en materia político-económica, sigue siendo el semillero del mundo.

“Es una propuesta que me interesa”

Buenos Aires

Lucas Alario habló de la posibilidad de dejar River y jugar en el fútbol de Alemania. “Es una propuesta que me interesa, el Bayer Leverkusen es un club importante, todo puede pasar”, declaró ayer el delantero tras la práctica en Ezeiza. “Es tema de una negociación, no alcanza para pagar la cláusula, pero quedan unos días para que cierre el mercado de pases”, agregó el Pipa.

La dirigencia de River ya dejó clara su postura: para que Alario se vaya, el club que lo quiera deberá pagar su cláusula de rescisión, es decir, 24 millones de euros. El mercado de pases en Europa cerrará la próxima semana, por eso todavía quedan varios días de negociación.

“Fui a comunicarle a Marcelo (Gallardo) que había llegado una oferta, pedí hablar con él y se lo comuniqué porque sé cómo se maneja él”, dijo Alario. “Me felicitó por el gesto de contarle que existe una oferta por la cual estoy interesado”, agregó el delantero.

Consultado por si le parecía tentadora, el delantero respondió: “Sí, la verdad que sí. Es una idea muy linda y me interesa jugar en la liga alemana”.

Títulos y goles

Alario fue una pieza clave para ganar la Libertadores, al igual que la Recopa Sudamericana, la Copa Argentina -fue goleador- y la Suruga Bank. Por ahora, lleva 41 goles en 81 presentaciones con la camiseta millonaria.

p31-f04-depo(SCE_ID=122920).jpg Boca compró el 60% del pase de Nández. River, la totalidad de Saracchi.

Boca y River hacen las compras del otro lado del río

El Xeneize fichó ayer al ex Peñarol Nahitan Nández y River acordó con el lateral de Danubio Marcelo Saracchi, que hoy llega a Buenos Aires para hacerse la revisión médica.

Buenos Aires

A dos días para que cierre el libro de pases en Argentina, los dos equipos más grandes se siguen reforzando y ambos con jugadores uruguayos: el Xeneize fichó ayer a Nahitan Nández de Peñarol y River acordó el traspaso de Marcelo Saracchi de Danubio.

En Boca, el ex capitán del carbonero pasó la revisión médica con éxito por la mañana y por la tarde firmó su contrato, que lo liga con la entidad de la Ribera por cuatro años y, en consecuencia, hoy ya podrá entrenar junto a sus compañeros en Casa Amarilla.

“Por suerte me siento preparado y a la altura. La negociación se extendió un poco más de lo normal pero estaba tranquilo. Me gusta jugar de volante central o por afuera”, aseguró el jugador de 21 años.

El mediocampista fue adquirido a cambio de 4.000.000 de dólares por el 60 por ciento del pase que estaba en poder del club Manya, mientras que el resto pertenece al representante del jugador, Pablo Bentancur, y al club donde se inició, el Deportivo Maldonado.

La adquisición de Nández, citado por el seleccionado uruguayo para los partidos ante Argentina y Venezuela por las eliminatorias sudamericanas, se suma a las anteriores de Cristian Espinoza, Paolo Goltz, Edwin Cardona y Ramón Ábila

El séptimo refuerzo

El Millonario y Danubio llegaron a un acuerdo para que Saracchi se convierta en el séptimo refuerzo de Marcelo Gallardo. La operación fue confirmada por el club uruguayo a través de su cuenta oficial de Twitter.

River compró la totalidad del pase del lateral izquierdo, de 19 años, en una cifra cercana a los 2.500.000 dólares luego de la liberación del quinto cupo de extranjeros. Ya había sumado a Javier Pinola, Nacho Scocco, Germán Lux, Rafael Santos Borré, Enzo Pérez y Nicolás de la Cruz.

El futbolista, que pasó tres temporadas en el elenco charrúa, viajará hoy a Buenos Aires para hacerse la revisión médica y sumarse al plantel, que debutará el domingo contra Temperley.

p31-f5-tinelli(SCE_ID=122925).jpg Tinelli dijo que no están funcionando las cosas.

Volvió Marcelo: “Es muy pobre lo de San Lorenzo”

El vicepresidente del Ciclón habló después de mucho tiempo y dejó claro que el equipo “está jugando muy mal”. Hoy se reunirá con el plantel y el DT para “ver qué es lo que pasa”.

Buenos Aires

Marcelo Tinelli, vicepresidente de San Lorenzo, volvió al ruedo y fue duro con la actualidad del equipo, mientras que se mostró cauto respecto a la continuidad del entrenador Diego Aguirre. “Es muy pobre lo de San Lorenzo últimamente, lo ve todo el mundo”, dijo Tinelli sobre la derrota frente a Deportivo Morón (0-1) por la Copa Argentina.

“Haber quedado eliminado históricamente en 16avos. de la Copa Argentina es un hecho que marca que las cosas no están bien. Por eso vamos a sentarnos a hablar”, agregó sobre la reunión que tendrá hoy junto a Matías Lammens con el plantel y cuerpo técnico. “Los resultados y el juego están a la vista. No es hablar mal de nadie, pero estamos preocupados. Vamos a ir con Matías para ver cómo está el plantel y el entrenador. Tenemos que tratar las decisiones en frío. El equipo está jugando muy mal y hay que hablar con el plantel para ver qué pasa”, destacó.

En cuanto a la permanencia de Aguirre, el conductor televisivo dijo que si bien no sabe qué sucederá, el DT firmó por la temporada para afrontar todas las competencias más allá de la Copa Libertadores. “No sé si la tiene difícil. Quiero encontrar un entrenador entero, que me diga qué fue lo que pasó en los últimos partidos. En este momento no están funcionando las cosas”, analizó Tinelli.

“Si mañana vemos una situación que no la sentimos, que no está bien, tomaremos la decisión que haya que tomar. No te puedo decir qué va a pasar. Aguirre renovó por la Copa y nosotros renovamos un DT por todas las competencias, todas las copas por las que participa San Lorenzo”, finalizó el vice.