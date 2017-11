"Si una obra es interesante, la gente va, más allá del día"

Esta noche a las 22, el actor se subirá al escenario de Casino Magic para ponerse en el rol de un arquitecto que se debate entre el amor de Bárbara (Paula Staffolani), su pareja hace 15 años, y Helena (Agustina Cerviño), una hermosa mujer que le devuelve la sonrisa y la frescura que su monótona rutina le había arrebatado.

¿Cómo funciona la obra los lunes fuera de Buenos Aires?

Los lunes no hay teatro en Buenos Aires, generalmente es de jueves a domingos, y supongo que en Neuquén también. Pero como estoy con Los vecinos de arriba en el Metropolitan, decidimos hacerla un lunes en Timbre 4, que es un teatro independiente emblemático. Empezamos con una función y, como vino mucha gente a verla, agregamos otra y funcionó bien. Luego fuimos a Tucumán, Gualeguaychú y Rosario, y también funcionó bien. Creo que no tiene que ver con el día, sino con que si hay una propuesta interesante, la gente va.

¿Por qué la trama les disparó para ese lado?

Agustina Cerviño, con quien nos conocimos en hace unos años haciendo El placard, me ofreció armar un grupo para hacer una cooperativa y armar una obra de teatro sin productor. Lo hicimos, quedó bien y ya hace un año que estamos. En el elenco había dos mujeres y un hombre, entonces las improvisaciones salían solas. Yo no digo que es un hombre que engaña a dos mujeres, es un hombre que la vida lo lleva a tener una historia muy estrecha con dos mujeres. Como no lo puede sostener, le da un infarto. Entonces decide convocarlas a las dos a una sesión con su terapeuta sin avisarles nada porque le da vergüenza y miedo.

—¿Es para ir en pareja?

Sí, es una obra con tres protagónicos. Si bien la mayor parte de la obra la llevo yo porque le narro la situación al analista, las mujeres no quedan como personajes objeto que son engañadas. Ambas tienen una transformación y una contradicción con esto que se enteran. Es una temática con la que la gente se siente muy identificada.

¿Vas a venir a Neuquén con Los vecinos de arriba?

Sí, pero el año que viene, tipo agosto. Se van a reír mucho, además ya va a estar Florencia Peña.

Tenés varios proyectos para cine...

Sí, Muerte de un comediante la vamos a hacer en diciembre si sale el subsidio del INCAA. Es una película coproducida con Bélgica. Estoy como actor, productor, autor y por ahí también como codirector. Es sobre un tipo que llega a la edad madura preguntándose si es valiente o no y pega un volantazo en su vida para contestarse esa pregunta. Quizás hago otra película, pero en 2018 más que nada va a ser teatro con estas dos obras.

Hablás de La uruguaya.

Sí, queremos hacer la adaptación de la novela. Pedro Mairal le vendió los derechos a Javier Beltramino, quien va a dirigir la película, para que haga el guión.

En Casi leyendas cantás. ¿Tuviste algún proyecto musical?

No, yo no puedo cantar. Ese fue un trabajo que me costó muchísimo tiempo de grabación junto con (Gabriel) Nesci, que era el director. Me tuvo mucha paciencia. Logramos algo que sirve para la película, pero en ningún momento pensé en largar un disco ni nada.

—¿Qué es lo que más padecés y lo que más agradecés de tu profesión?

Lo que más padezco es la prensa, porque cuando se presenta una película las preguntas son siempre iguales. Nadie tiene una vida tan compleja como para contestar diferentes cosas, entonces sí es un poquito pesado. Lo que me gusta es construir un personaje para una obra, una película o un programa de televisión. Me gusta actuar, formar parte de la narración de un cuento.

—¿Por qué otros lugares estaría bueno que fueran la prensa y el debate social?

Creo que falta educación en todos los rubros. A mí me hacen tres preguntas desde hace 25 años: ¿siguen o no Los Simuladores?, ¿por qué te cambiaste de la psiquiatría a la actuación? y, los más osados, ¿por qué no te operás la nariz? Esas tres preguntas me las hacen hace 25 años y están contestadas por mí de diferentes formas. Y hoy un periodista joven o no tan joven me hace la misma pregunta. Ese tipo no está conmigo, está cumpliendo un deber con otra persona. Contesto porque soy bien educado, pero es pesadísimo eso. Hay que tener responsabilidad. Yo no hago un personaje copiando a Palito Ortega, trato de hacer las cosas bien.

—La última vez que fuiste al ciclo de Mirtha Legrand se armó una polémica porque te levantaste para ir al baño y luego tuviste un entredicho por las escuchas de Cristina Kirchner. ¿Alguna vez te sentiste incómodo en la mesa por sus opiniones y las de la mayoría de sus invitados?

No. Debe ser la décima vez que voy. Mirtha me trata como una madre o una tía lejana, pero con vínculo. Yo me siento bien, sé adónde voy y cuando algo no me cae bien, se lo digo. Pero no fue nada que ver con lo que dijo la prensa. Yo me levanté para ir al baño cuando empezó la pausa porque son dos horas y cuarto ininterrumpidas. Luego me preguntó qué me había parecido lo de las escuchas y le dije que ponerlas era feo, malo. Tuve un contrapunto pero con total liviandad, nada denso. Todo lo demás es una cantidad de gente que, para llenar espacios, inventa conflictos.

La escritura: autocrítica y desafío

Si bien Peretti avanza como autor de obras de teatro y películas, es muy crítico de sus textos y aún no se anima a lanzar publicaciones, más allá de que haya incursionado en alguna ocasión en una revista. “Soy de escribir mucho, poesía por ejemplo, pero no me gusta lo que escribo. Si me preguntás, me gustaría escribir un cuento o una novela y editarlos. Pero los leo después y no me gustan”, contó y agregó que por el momento no comparte sus palabras con nadie.