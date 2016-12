Siciliani, a flor de piel

Desde hace un tiempo, Siciliani no duda en mostrar su cuerpo cuando surge la oportunidad.

La ex de Suar confesó que se siente en todo momento sensual por su condición de bailarina.

Desde hace tres meses -momento en el que oficializó su separación de Adrián Suar-, Griselda Siciliani disfruta de su soltería y de mostrar toda la seducción de su cuerpo. Tras publicar una serie de imágenes muy provocativas en las redes sociales -que le trajeron numerosas críticas por el uso excesivo de Photoshop-, la actriz se animó a desnudarse para la tapa de la revista El Planeta Urbano.

Esta es la primera vez que la también bailarina se muestra como Dios la trajo al mundo, aunque se trate de una serie de fotos muy cuidadas, sin tener que mostrar sus parte íntimas.

“Yo siento que tengo la sensualidad a flor de piel, y eso no tiene tanto que ver con si estoy gorda, flaca, linda o fea. Es algo de mi persona que a veces relaciono con la danza, con el conocimiento de mi cuerpo”, confesó Siciliani en la entrevista.

Pese a haber fracasado en su relación con el gerente de programación de El Trece, la ex protagonista de Educando a Nina no descarta volver a enamorarse en el futuro, dado que ahora se está dedicando de lleno a la crianza de Margarita, hija en común con Suar. “Ahora hay que dejar pasar un rato, hacer los duelos y ver qué pasa con uno, qué te pasa. Ahora estoy muy madre, pero en algún momento supongo que volveré”.

Bajo la lupa

Orgullosa de su trabajo, Siciliani no dudó en publicar la foto que será la portada de la publicación, pero lamentablemente le llovieron críticas y la acusaron de “desnudarse para buscar un nuevo novio”, de “despechada” y de “atorranta”: “Típico, cuando buscan novio o trabajo se desnudan! Alguien más original, por favor!”; “Le agarró el viejazo?? Se pone en pelotas todo el tiempo últimamente” y “Parecés más despechada que otra cosa... tan expuesta, con qué necesidad, no te importa lo que pueda sentir tu hija cuando le pregunten por la atorranta de la madre... no entiendo la gracia de mostrarse en pelotas”, fueron algunos de los mensajes que le llegaron a su instagram.