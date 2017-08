"Siempre quedo ahí, pero Ligato está intratable"

El segundo puesto del neuquino con el Chevrolet Agile en la MR y la clasificación general sólo se debe a la supremacía de su compañero del Tango Rally Marcos Ligato, quien logró su cuarta Vuelta y tomó la punta del campeonato con 173 unidades. “Fue una buena carrera. Por el 1, 2, 3 del equipo después de arrancar un año complicado. Recuperamos la competitividad y los autos son bárbaros”, dijo Cancio a LM Neuquén de regreso a Plaza Huincul, y agregó: “Obviamente que me hubiera gustado ganarla porque por un motivo u otro no lo he podido hacer, siempre estoy ahí”.

Cancio hizo todo el esfuerzo el sábado para acercarse a Ligato y en la segunda prueba no tuvo más que cuidar su lugar para completar el podio junto a su otro compañero, David Nalbandian. “Esta vez Marcos estuvo intratable. Se hizo muy difícil seguirle el ritmo pero salimos segundos, que es lo bueno. Estar cerca de sus tiempos no es fácil porque está en un gran momento conductivo, así que cuando uno se le acerca un poco es importante. No me puedo quejar”, expresó el neuquino, que repitió su mejor ubicación en el campeonato al igual que en la segunda fecha, cuando el rally llegó a la Comarca. Este escenario lo posiciona con una buena perspectiva de acá al final del torneo tras un principio de año irregular, por la adecuación de los motores, primero, y después por algunos errores propios, como en San Juan.

“Con los autos así vamos a pelear lo que queda del campeonato”, afirmó Cancio, que está cuarto en el campeonato con 92 puntos.

La séptima se corre entre el 8 y el 10 de septiembre en el rally de Tucumán.