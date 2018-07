"Siempre soñé con ser profesional"

Joaquín Torres (Newell’s), Diego Aguirre (ex leproso), Ezequiel Carmona (ex Racing), Enzo Stefanelli (ex Newell’s) son algunos ejemplos de chicos de categoría 97. A esta lista hay que sumarle a otro que tiene 21 años como los anteriores: Tomás Oses.

Llegó a principios del 2015 a Estudiantes y hace algunos días firmó su primer contrato profesional con la entidad que supo levantar en cuatro oportunidades la Copa Libertadores.

“Fue una satisfacción muy grande haber podido firmar. Siempre tuve la ilusión de ser profesional y tantos años de esfuerzo tuvieron su recompensa”, afirma el oriundo de Centenario a LM Neuquén.

Sus orígenes fueron en el club naranja pero también pasó por San Lorenzo (cuando tenía 15) una temporada, luego regresó a Patagonia y un año más tarde se sumó al Pincharrata, uno de los clubes más importantes del país.

Actualmente, el técnico de Estudiantes es Leandro “Chino” Benítez, un viejo conocido para Tomás, por lo que confía en ser tenido en cuenta.

“Con el Chino tengo una buena relación porque lo tuve casi todo el año en reserva y me hablaba bastante. Me da confianza constantemente para jugar en un equipo”, destaca el ex futbolista de Patagonia.

Muchos jugadores dentro del deporte de la redonda tienen de ídolo a un tal Lionel Messi. Tomás no es la excepción, pero destaca a otro neuquino en su paladar futbolístico.

“Me gusta como juega Joaco Torres. Lo conozco de chico, tuve la suerte de compartir cancha con él (entre 2006 y 2010) y tiene grandes condiciones técnicas”, declara el joven de 21 años que ilusiona a los hinchas del León. Justamente, el propio Torres devuelve gentilezas y en esta página celebra el momento de Tomás (ver opinión).

El desarraigo

Más allá de la alegría de ser jugador profesional, el desarraigo de estos jóvenes suele ser duro de asimilar, y así lo expresa Oses. “Se extraña mucho a la familia. Cuando apenas llegué a La Plata, me costó este tema. Poco a poco uno se va a acostumbrando, pero siempre es difícil”, sostiene.

En relación con su lugar en la cancha para aquel que no lo ha visto, se describe como extremo por derecha, aunque también puede hacerlo por la izquierda. “Su juego es similar al del Pity Martínez”, asevera su último técnico en Patagonia, Ariel Ortiz (ver aparte).

Tomás Oses, la nueva joyita neuquina en el fútbol grande.

Feliz por un gran amigo. Joaco Torres. Figura de Newell’s y ex compañero

A Tomy lo conozco desde los 7 u 8 años, jugamos juntos desde chicos y me pone muy contento lo que está logrando y ojalá que siga creciendo. Me genera satisfacción como neuquino y como amigos que somos.

Aprovecho para desearle lo mejor en su carrera y que pueda cumplir lo que se proponga en el fútbol porque, insisto, es un gran amigo y un chico que se merece lo mejor. También está bueno por Patagonia, porque él salió de ahí.