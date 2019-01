-Siempre te asociaron físicamente con Monzón…

Sí, mis amigos daban por hecho que iba a estar en la serie. Yo tenía un poco de resistencia porque sabía que me iba a tocar la parte más densa y fue así. Además de lo físico, tenemos otros puntos en común: El papá de él era Guaraní-Mocoví y yo estoy convencido de que mis raíces son de pueblos originarios, no sé si Quom o Toba. Los dos venimos de una pobreza marcada, muchos hermanos, el alcohol (mi papá tenía problemas con el alcohol). Desde los orígenes hubo puntos en contacto por lo que no hubo necesidad de trabajar nada. Luego vi muchas entrevistas que él dio desde la cárcel para prepararme.

“No creo en la identificación con el personaje, sí en meterme con los conflictos y vínculos que lo definen”.

-¿Qué etapa te tocó?

Yo agarré a Monzón después de que se retira frente a Rodrigo Valdez. Es un poco antes del homicidio, el juicio y la cárcel. Fue muy duro porque la vida de él estuvo signada por la violencia. De hecho, es la razón por la cual se mete en el boxeo. Un policía lo rescata de la calle donde se agarraba a trompadas y lo lleva con (Amilcar) Brusa, quien va a ser su entrenador. Eso le da una inserción social y después el ascenso que todos conocen. Esa violencia alcanza un grado paroxístico cuando se retira porque se agudiza su problema con el alcohol y el modo en que ya se vinculaba con la gente.

- Te tocó la parte fuerte desde la historia y lo actoral.

Sí, fue una locura porque yo estaba recién reponiéndome de la operación y tenía que estar en el set. La exigencia era doble porque había que poner el cuerpo e ir descubriendo tiempos y modos. Más que tratar de imitarlo, fuimos dándole la nota a partir de los vínculos. Muchas veces creí que no iba a aguantar pero el equipo humano con el que trabajé fue fabuloso.

-¿Cómo pensás que será recibida la serie por el público teniendo en cuenta que las biopic suelen generar polémica y más ésta, donde hay un femicidio?

A mí me parece interesante de la serie y te diría que casi es necesaria por cómo está contada. Está presentada como un policial, gira alrededor del crimen de Alicia Muñiz, y no se queda en un aspecto lineal ni unívoco del personaje. Abarca muchos puntos de vista, no se centran solo en el ídolo, el asesino, el pobrecito, hay un poco de todo y se acentúa mucho los vínculos. Por eso me gustaría que el público analice el femicidio pero también la epigénesis de este tipo de casos para que el análisis sea más completo; que no se quede sólo con lo escabroso porque la causa no es una sola. Esto no significa justificar a alguien que mata, sino ver los aspectos socioculturales que hacen que se desencadene esto.

-Sos de Formosa, profesor de Ciencias en la Educación y dejaste todo para actuar.

Sí, trabajaba en la facultad como ayudante de cátedra y fui a Buenos Aires para ser actor. Yo tomaba la docencia como una puesta en escena. En los 90 los rostros como el mío, de pueblos originarios, no eran comunes. Así que tuve ventaja, si buscaban a alguien con esas características me tomaban.

--> Discípulo de Robert Redford y Ed Harris

Hace unos años, Jorge fue convocado por Robert Redford para participar del Laboratorio de Cine que organiza La Fundación Sundance. “Él elige a un grupo de directores y uno de ellos, Alejandro Landes, me eligió a mí para que lo acompañe. Estuve 15 días trabajando sobre el guión de una película y tuve como entrenador a Ed Harris, es una persona muy humilde y práctica. Él estaba encantado porque no había ningún actor latino y me preguntaba mucho sobre el país y el cine argentino. Yo hablo algo de inglés, pero él hacía esfuerzos para hablar en castellano porque quería aprender”, recórdó.

“A mí me marcó esa experiencia porque me animé a dar talleres sobre actuación. Tanto me animé que ahora estoy escribiendo un libro para volcar mi experiencia docente, como actor y detrás de cámara”, dijo Román, quien también es profesor de Ciencias en la Educación.