“Hasta ahora no se ha logrado nada a través de la Secretaría de Trabajo que encabeza Ernesto Seguel, y eso que veníamos advirtiendo sobre esta situación. Por eso estábamos buscando llevar a Cormine y a Trident al Ministerio de la Nación”, señaló secretario Adjunto de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), Javier Montañez.

Agregó que hasta el momento, ni desde la empresa ni el Estado neuquino les garantizaron sueldos, indemnizaciones ni la fuente de trabajo.

Son 65 los que pudieron acercarse hasta Arroyito, donde Gendarmería les impide el paso hasta la capital neuquina por las restricciones de la cuarentena.

“Con el tema de la higiene se nos complica pero se van buscando distintas alternativas para que podamos hacerlo. Estamos viviendo esta situación con mucha preocupación e incertidumbre”, sostuvo Montañez.

“Al igual que el sindicato, las familias están muy molestas con el gobierno provincial por no querer asistirlos sin un condicionamiento, a pesar de que son los primeros responsables de esta situación”, aseguró el dirigente de AOMA.

“Estamos tirados acá por ese tira y afloje de la Provincia con la empresa y estamos sobrellevando la situación como podemos”, dijo Enzo Cárdenas, delegado de los mineros.

El conflicto repercutió en la localidad de Andacollo por el impacto en 238 hogares. “El plato de comida está llegando a nuestras casas gracias a familiares y vecinos de Andacollo que nos han acercado mercadería, se han hecho eco de nuestros reclamos y han colaborado muchísimo”, aseguró el delegado.

Dijo que de no ser por la solidaridad de los vecinos, muchas de las familias de mineros no tendrían qué comer tras dos meses sin el cobro de los haberes. “Nos trajeron algunas ollas para cocinar porque no sabemos cuántos días más demandará una solución. Teníamos la esperanza que al cuarto día volveríamos pero pasaron 10 y no sabemos hasta cuándo estaremos acá”, añadió Cárdenas.

