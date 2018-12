"El 1º de diciembre fue demorado en la Comisaría 28 y me llamó desde ahí mismo porque decía que estaba amenazado, que otras personas lo estaban persiguiendo. Así que lo subí al auto y lo dejé en el paso Quintriqueo, de ahí se subió a un colectivo, y más tarde se tomó un taxi hasta Mascardi", relató su papá, Norberto, según informó La Angostura Digital.

El hombre explicó que lo envió a ese lugar porque tiene familiares en la cascada Los Alerces, y aclaró que allí "no hay comunicación". "Sabemos por el taxista que lo dejó que se bajó en el puente que está en la entrada a la cascada Los Alerces. Sobre el mediodía llegó a esta cascada, pasó a comprar un jugo en la confitería, y luego lo vio un gendarme y esa fue la última vez que tuvimos noticias sobre él", detalló.

"Estamos esperando una llamada, ya no tengo más lágrimas, estamos desesperados. La estoy luchando solo, pero el cuerpo no me da para más", se lamentó Quintriqueo, quien agradeció el apoyo del personal de Parques Nacionales, Gendarmería, Prefectura y la Policía.

