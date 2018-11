Sigue sangrando por la herida

“Con el tiempo me fui dando cuenta de que hay que tener ciertos cuidados. Cosas que antes para mí estaban bien hoy no las hago más porque entiendo que trabajamos en un medio donde hay más habladurías que en otros lados”, continuó explicando la rubia.

Cuidadosa

“Algunas panelistas decían que cuando Fede Bal estaba de novio con Barbie (Vélez), él te llevaba a vos a tu casa”, le comentó Maite Peñoñori. “No sucedía algo así. Más allá de eso, si en algún momento tenía que alcanzar a alguien, para mí no estaba mal”, detalló la actriz de Sugar. Y agregó: “Hoy entendí que hay cosas que no dan y hay que cuidar. En lo posible, no hay que dar de qué hablar”. Sobre su pareja, Nicolás Cabré, se sinceró: “Nos cuidamos y respetamos mucho. Somos felices así”.