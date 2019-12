Silvia Suller le pidió casamiento a Jacobo pero el rechazó la propuesta

Suller le ofreció casamiento públicamente, pero Jacobo rechazó la oferta. La mediática estaba convencida de que el le diría que si y no solo hizo una publicación en las redes sociales, sino que reafirmó sus palabras en televisión y hasta marcó los límites de la convivencia.

Silvia Suller on Twitter HOLA #SULLERMANIACOS DECIDIMOS CON JACOBO CHIZITO SELLAR NUESTRA HERMOSA AMISTAD D MAS D 33 AÑOS "CASANDONOS" SIII LO Q LEEN "NOS VAMOS A CASAR" FELIZZZZZZ!!! pic.twitter.com/Sdqhj2Zz5A — Silvia Suller (@diosasilok) December 27, 2019

"¡Sí! ¡Lo que leen! 'Nos vamos a casar'. Ay, qué lindo, otra que Pampita. Este sí va a ser el casamiento de las 33 décadas, ¡ÚNICO! Misma casa pero todo separado, habitación, cama, baño, pasta dental, ¡todo! ¡Asi es nuestro gusto!", sentenció la ex de Silvio Soldán, ya marcando los límites de una convivencia que promete ser polémica.

Sin embargo, la respuesta de Winograd no fue la que esperaba Suller. "La conozco, la quiero mucho a Silvia, es amiga, voy a pasar año nuevo con ella. Yo no me caso con nadie. Estoy enamorado de mi hija”, dijo en una entrevista en Radio Mitre.

"Ella lo dijo para tirar algún titulo. Me cargó con el chizito y yo con la cacerola", continúo y agregó: "Tengo 58 años. Soy grande, ella tiene 60 años. Es una mujer linda pero no es lo que era antes. Es una mujer muy atractiva. A mi me gustan las mujeres más jóvenes. Yo me mantengo bien. Ella nunca me dijo de casarse en privado. Fue por prensa en la televisión".

"Llegué a una edad que no me gusta rendir cuentas a nadie. Convivencia mata amor. Me gusta salir y volver tarde. No la estoy despreciando. La adoro a Silvia", añadió y concluyó: "Si ella me propone casamiento personalmente le diría que yo siempre la voy a ayudar. Le diría que no rompamos una amistad hermosa. Es como que vos me digas si quiero salir con Amigacho o con Guido Suller".