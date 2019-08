Silvina confesó que se drogaba y le pegó feo al Polaco

En su paso por PH: Podemos Hablar, Silvina Luna brindó llamativas declaraciones en torno a su vínculo con las drogas, luego de que Sofía Gala se despachara sin filtro sobre el tema propuesto por Andy Kusnetzoff bajo la consigna “los que experimentaron con drogas”. “Entré en un proceso de sanación hace dos años, en el cual siento que dejé un montón de cosas que intoxicaban mi cuerpo. Llamalo alcohol, drogas. Fui consumidora de drogas socialmente durante muchos años, donde buscaba no sentir y tapar un montón de cosas”, confesó la panelista de Incorrectas. Tras especificar que consumió cocaína, entre otras sustancias, la ex GH le tiró un palo a su ex pareja, Ezequiel “Polaco” Cwirkaluk, después de que Andy le tirara de la lengua al comentar: “Una relación tóxica también te puede hacer mal...”. “Ni hablar si te ponés de novia con alguien que también consume. Imaginate en una relación que te lleva a lugares feos y oscuros”, dijo la modelo que hace unos días habló del cantante y señaló: “La relación con él no fue sana. Había excesos, ahí entran un montón de cosas que no estaban claras. Su trabajo es a la noche y en su día no hay mucho orden”.