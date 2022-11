Silvina Escudero reveló cuánto paga de expensas en Nordelta y explotó

Vivir en un barrio privado parece no ser la solución a todos los problemas. Es que Silvina Escudero realizó un descargo en su Instagram debido a que están arreglando el solárium de donde vive en plena temporada y no lo hicieron durante el invierno. Además, recibió una multa y esto desencadenó su furia.

El enojo de Silvina Escudero.mp4

Además de expresar su enojo, también mostró cómo es la obra que están realizando y cuáles son los riesgos que tiene la misma: "Por acá hay que entrar bien para clavarte todo y lastimarte. Están trabajando, todo. Hermoso".

"Desistí de tomar mis 20 de sol diario. Imposible. Trabajando todos los obreros. No se puede pisar. El olor a quemado del metal que queman. Ah, no, es impresionante", comentó ofendida. Y agregó: "No lo puedo creer. Todo el invierno roto y ahora lo empiezan a arreglar. 100 mil pesos por mes de expensas. Qué lindo todo".

Sumado a esto, Silvina Escudero debió abonar una multa por utilizar las instalaciones mientras estas no estaban habilitadas: "Y ahora me llegó una multa. La cual por supuesto rechazo. Por mail a mí me llegan las expensas, la forma de pago de las expensas y esta multa, pero nunca me llegó un aviso de que no se puede usar ese lugar. Aparte a quién se le ocurre que justo es el momento para usarlo y se ponen a construir y encima no se puede usar. Hay gente que no le da, no piensa. No le estaría funcionando".

Silvina Escudero fue multada.webp

"Ahora ni siquiera se puede estar en el ‘poco espacio’ que queda de solárium ni hacer uso de la pileta. Simplemente no se puede usar nada hasta que terminen la obra... en ‘plena temporada de pileta’”, lanzó muy ofendida por el accionar de quienes manejan el barrio privado en el que vive.

A todo esto, debe seguir pagando las expensas, más la multa, y no podrá utilizar el solárium. “No perdamos de vista la fortuna que nos hacen pagar de expensas para no poder usar los servicios. ¡Harta es poco! Ahhh, y sumemos la infracción al monto", manifestó Silvina Escudero.