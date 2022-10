La emoción de Silvina Escudero al probarse el vestido de novia de su mamá

"Este es el vestido de novia de mi mamá, el que usó cuando se casó, no puedo creer que me entre, mamá era súper flaquita... Emoción", escribió en sus redes al mostrar cómo lucia el vestido.

asdfgdfgh.JPG

fdsafasdffdsa.JPG

Además, son días de mucha emoción para las hermanas Escudero. Recordemos que hace poco se cumplió un año de la internación que sufrió Vanina Escudero. Y ella lo recordó con mucha emoción mediante posteos en su cuenta de Instagram. En aquel momento, la bailarina tuvo que ser operada de urgencia y ahora se animó a contar más de la enfermedad que le diagnosticaron.

"SE CUMPLE 1 AÑO de aquel día en que me encontré teniendo que operarme de urgencia por un cuadro incierto. Me sacaron vesícula y apéndice y gracias a la inquietud profesional del cirujano, exploraron todo el abdomen notando anomalías que mandaron a analizar", comenzó relatando Vanina en su extenso posteo en Instagram.

Vanina Escudero.jpg

Y explicó cuál fue el problema de salud que tuvo: "Hoy, me animo a ponerle nombre: mi diagnóstico es Endometriosis, una enfermedad silenciosa y crónica con la que sangrás por dentro. 1 de cada 10 mujeres la padece y, en promedio, el diagnóstico tarda 8 años en llegar. En todo ese tiempo, vas perdiendo calidad de vida y te vas viendo afectada en diferentes aspectos que no lográs solucionar".

"Tanto aprendí y podría contar y tanto más por aprender. Pero en un post no entra todo. Gracias a los médicos que me trataron y me apuntalaron y a los que al día de hoy sigo consultando. De alguna manera fue un renacer. Mujeres, no nos conformemos con respuestas que no cierran: busquen y consulten. Los miedos están pero se los combate!", cerró su mensaje en el que contó su experiencia.