Silvina Luna, acusada de "icardear" a Floppy Tesouro con su ex esposo

"Tengo entendido que Rodrigo, el ex marido de Floppy Tesouro, estaba de vacaciones en Panamá y Silvina Luna también. Creo que son amigos, es más, en alguna oportunidad estuvo con ellos", expresó la panelista del programa conducido por José María Listorti y Denise Dumas.

Por eso, la ex Gran Hermano salió a aclarar la situación, muy enojada.

En diálogo con “Esto no es Hollywood” por Mucha Radio FM 89.5, Silvina Luna fue tajante y desmintió el rumor. "Nada que ver lo del romance. Es uno de mis mejores amigos, es familia", sentenció Silvina sin vueltas y terminó con la versión. Habrá que esperar un tiempo para saber si lo que dijo la modelo es cierto. Por el momento Floppy Tesouro no habló ni se plegó a los rumores sobre su amiga y su ex marido.