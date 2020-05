Silvina Luna, entre la violencia y las adicciones

Embed

"Me crié como pude. Lo fui entendiendo de grande, y ahora más que nunca. Me di cuenta de las cosas que iba repitiendo. Salir de eso y tomar otras decisiones te lleva mucho tiempo", agregó, antes de señalar que su madre sufrió violencia de género cuando ella era chica. "Era picante la situación en mi casa. Mi papá no estaba pasando un buen momento, tenía un problema de adicciones. Yo no lo justifico, pero entiendo desde qué lugar lo hacía" manifestó. "Por suerte, después pudo revertir esa situación", añadió.

"Estaban los roles muy invertidos, durante mucho tiempo yo fui el sostén de ellos. No pude vivir cada etapa como la tenía que vivir", lamentó. "A pesar de todo siempre fui muy alegre y tiré para adelante", concluyó.

