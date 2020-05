La bailarina y el empresario, que no terminaron en buenos términos su relación, habían quedado al margen tras la renuncia de Agustina Aggazani, actual novia de Baclini.

La decisión de la modelo cordobesa se debió a que no quería enfrentar a la panelista de LAM. “No me gusta el conflicto, nunca fue mi forma ni lo será. Se me ataca con calumnias, prefiero hacerme a un lado”, dijo Agazzani luego de presentar su renuncia a la producción del certamen.

Nuevas caras

Para este año entre los debutantes que saltarán a la pista se encuentran Las Trillizas de Oro, Benito Fernández (diseñador de moda), el Chino Maidana (ex campeón de box), el Turco García (ex futbolista e ídolo de Racing) y Malena Genesio Peña, la actriz trans que brillo en El Marginal y Pequeña Victoria.

Debut: Mariana Genesio Peña, Las Trillizas de oro, el Turco García y el Chino Maidana, son las nuevas caras.

Lista

El resto de los nombres qu conforman la lista para el “Bailando” 2020 son: Nicolás Occhiato, Flor Jazmín Peña (los últimos campeones del reality), Charlotte Caniggia, Bicho Gómez, Karina Hernández, Anita Martínez, Leticia Siciliani, Malena Guinzburg, Mica Viciconte, Gloria Carrá, Alexander Caniggia, Barbie Vélez, Freddy Villarreal, Lio Ferro, Sofía Macaggi, Dalma Maradona, Viviana Saccone Y Miriam Lanzoni. De todos modos, se trata de un listado preliminar que podría tener algunas modificaciones.