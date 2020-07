Silvio Romero le hizo un guiño al Rojo y Marcone quiere ir

El mediocampista central, ex Lanús, es un confeso hincha del Rojo y quiere jugar en la institución. Para eso Independiente no ofrece plata, porque no tiene, sino un canje que ahora está plantado en el 50% del paraguayo Cecilio Domínguez, por el mismo porcentaje del 5.

Al Xeneize no le cierra, pero la Comisión Directiva del Rey de Copas avanzaría en los próximos días para darle una buena al hincha, bombardeado de intimaciones de los jugadores en los últimos días para dejar el equipo.

Las más conflictivas, las del defensor uruguayo Gastón Silva, quien se declaró en libertad de acción por falta de pago, y la del mediocampista o lateral Juan Sánchez Miño, que sigue con vínculo pero ya informó que no desea mantenerse en su actual lugar de trabajo. Ambos casos se suman al deseo del arquero Martín Campaña para ser vendido, entre otros conflictos económicos.