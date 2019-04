Sin conductor, se viene el final de Intratables

Sin filtro: “A Intratables hay que dinamitarlo”, dijo hace poco Jorge Rial sobre el futuro del ciclo.

Rumor real

Según el portal que conduce Adrián Pallares diversas fuentes de la emisora prefirieron mantener reserva a la hora de dar definiciones públicas sobre el futuro del programa. “Esa posibilidad (sobre el fin) existe y existió siempre” reconocieron las fuentes consultadas. “Aún no está definido pero en la mesa de trabajo están todas las opciones. En el caso de Intratables no es por no tener conductor sino por otro tipo de movimientos en tiempos tan duros de la competencia televisiva”, agregaron.

Diego Leuco, Luis Novaresio, Alejandro Fantino, Gerardo Rozín, Viviana Canosa, Johnatan Viale y hasta el cómico Roberto Moldavsky fueron los nombres que sonaron para reemplazar a Del Moro, quien se mudó a Telefe.