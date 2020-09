“Es necesario insistir: la pandemia no permite descuidos. Aunque la Argentina sigue mostrando buenos resultados en el contexto regional, en América el Covid-19 continua en aumento y la Organización Panamericana de la Salud llamó la atención porque la ciudadanía comienza a relajarse, por eso tenemos que estar más atentos que nunca”, dijo la voz de una locutora mientras se mostraban los datos de contagios del continente.

El Gobierno resaltó en el video que “al principio de la pandemia el problema estaba focalizado en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Hoy, en esta región la curva de contagios es alta pero estable y la ocupación de camas de terapia intensiva es del 67,3%. Estos datos no nos permiten relajarnos, pero el mapa cambió. En mayo, las provincias representaban apenas un 7% de los nuevos casos, ahora representan el 49,2%, casi el mismo porcentaje que el AMBA. Jujuy, Mendoza, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Santa Fe, La Rioja, Tucumán, Salta, Neuquén y Córdoba son las provincias que más casos acumularon en los últimos 15 días. Además, ocho de estas provincias muestran una alta tensión en sus sistemas de salud".

"Por eso, desde el gobierno nacional recomendamos incrementar las restricciones en forma transitoria para disminuir la circulación de las personas y reducir las posibilidades de contagio”, anunciaron, en un consejo contundente, pero que luego deberá ser refrendado por cada jurisdicción.

“El aislamiento temprano y el compromiso de la sociedad nos permitieron fortalecer un sistema que no hubiera sido capaz de dar respuesta. Gracias al esfuerzo de los trabajadores y trabajadoras de la salud, todos los días salvamos vidas. Por eso tenemos que seguir cuidándonos. Y podemos hacerlo si evitamos reuniones en espacios cerrados y cada vez que salimos cumplimos con tres simples indicaciones: usar barbijo casero, respetar la distancia de dos metros y lavarnos las manos con frecuencia. La pandemia nos enseñó que cuando nos unimos en lo importante, obtenemos mejores resultados”, cierra el video con el que se anunció, de manera diferente, la extensión de la cuarentena.

La palabra del Presidente, un rato antes

Al mediodía, en un acto, Alberto Fernández subrayó que la Argentina está "muy lejos de haber superado" la pandemia de coronavirus, al tiempo que afirmó que "por más que se pueda ir a tomar una cerveza en la vereda, el riesgo está dando vueltas", en alusión a la apertura de bares en la Ciudad. "El esfuerzo que cada uno pueda hacer es importante. Por más que se pueda ir a tomar una cerveza en la vereda, el riesgo está dando vueltas y debemos cuidarnos mucho. Estamos muy lejos de haber superado el problema", sostuvo el jefe de Estado.

El Presidente subrayó que "hay una responsabilidad social y política también" frente a la pandemia de coronavirus y confirmó que esta tarde será dictado "el decreto para tratar de profundizar donde debamos profundizar las medidas para evitar el contacto" entre las personas.

Un rato antes, Alberto Fernández expresó su reconocimiento a "los hombres y mujeres de las fuerzas de seguridad", cuya tarea "se multiplicó por el esfuerzo durante la pandemia" de coronavirus. Así lo afirmó al presentar este mediodía las obras de refuncionalización en el complejo médico de la Policía Federal, Churruca Visca, en el barrio porteño de Parque Patricios, acompañado por la ministra de Seguridad, Sabina Frederic.

alberto-axel-larreta.jpg El Presidente se reunió ayer con Kiciloff y Rodríguez Larreta para resolver cómo estirar la cuarentena.

El Presidente reconoció una "deuda" del Estado en el salario de los miembros de las fuerzas de seguridad y anunció que ordenó "empezar a regularizar los ingresos de oficiales y suboficiales para que, en un tiempo no mayor de 18 meses, todos los ingresos no remunerativos formen parte" del salario. "Sé que durante muchos años no fueron bien tratados, así como las fuerzas armadas y la administración pública nacional. Ha llegado la hora de empezar a poner en orden sus salarios", dijo.