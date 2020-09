Sofi Morandi estalló contra el Cantando por dejarla colgada

Mientras el jurado le daba la devolución a Esmeralda, la ex campeona del "Bailando" acudió a su cuenta de Twitter para expresar su enojo porque en esta semana varias veces fue citada en el piso, se maquilló, se vistió, se peinó y quedó colgada (va a cantar el tema Tu Veneno, de Natalia Oreiro, y le copia el look del famoso video con un ajustado vestido negro).

“Falta de respeto es que tengas que venir 3 o hasta 4 veces al pedo. Son las reglas del juego y jamás me quejé, ningún año, porque sé que es así! pero no en CADA RITMO y más sabiendo lo que implica HOY EN DÍA venir todos los días al estudio. Me molesta también por mi equipo”, tuiteó la actriz a medianoche.

El posteo fue replicado en su cuenta de Instagram, donde una seguidora comentó: "Tenés razón! En tiempos de covid cumplen mucho el protocolo pero te hacen ir al pedo mil veces a tener contacto con gente y arriesgarte vos y lxs demás al pedo".

"El protocolo en el estudio se cumple y son súper estrictos con eso", aclaró Morandi. "Pero obvio que so vamos 3/4 veces y no cantamos preferiríamos no ir", añadió. "Pasa que a veces cambian el orden en ese mismo momento, son cosas que pueden pasar", explicó. "Pero bueno, no sé.. QUEREMOS CANTAR. OJALÁ CANTEMOS MAÑANA SEÑOR JESUS Y LA VIRGEN", concluyó con una cuota de humor aunque sin disimular su malestar.

Más tarde, Sofía hizo un video que subió a sus historias de Instagram para referirse a la situación. "Hoy me calenté.. Lo de menos es ir, vestirte, la pasada de piso, el ensayo. Eso va a seguir pasando, pasaba en el 'Bailando' y va a seguir pasando. El tema es que en algún momento te calentás", reconoció.

"Tenemos ganas de cantar.. y bueno hoy me saqué.. nos comimos el viaje de nuevo... Y bueno, son cosas que pueden pasar", dijo Sofi Morandi, que hoy cerraría el ritmo antes de la sentencia y el duelo.