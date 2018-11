Y párrafo siguiente le contó sobre el nuevo lenguaje que utilizan y que se ha masificado a partir de las previas que realizan con Marcelo Tinelli y Julián Serrano en el Bailando. "Hay palabras distintas. A Marcelo Tinelli lo hacemos jugar con esto porque se queda un poco afuera. Va surgiendo y cambiando el lenguaje", dijo Morandi.

Y agregó:"Ahora está el skere y el modo diablo. Se hace con un gesto que es así, haciendo los cuernos. Skere es una deformación de let's get it, que en inglés significa 'a por ellos', y suena parecido. Y, por ejemplo, si no te gusta el plato, decís que ese plato no te lo robo".

A partir de este comentario de la influencer, los otros participantes de la mesa de los domingos debatieron sobre el lenguaje inclusivo y las nuevas formas de comunicarse.

