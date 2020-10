Sofi Morandi picante: "Take it easy, reina"

“Lamentablemente no me gustó tu actitud porque todo el tiempo que te miraba y te iba a hablar, y te iba a dar una buena devolución porque los vi bien, vos la estropeaste. Les digo a todos los participantes, si van a ser maleducados o arrogantes, va esta nota”, expresó la bailarina y le puso -1.

Embed

Reacción inmediata

Al ver el puntaje que le dieron a su colega, Morandi fue letal con la jurado y recordó cuando tuvo que enfrentarla en su participación en el “Bailando”. “Laura también me decía que me faltaba humildad, ¿qué tiene con la humildad? Capaz ella está cerrada a ver caras nuevas queriendo aprenderrr take it easy reina que entramos todos”, fue el tuit de la bailarina neuquina en medio de la polémica.

https://twitter.com/sofimorandiOk/status/1313688129606422528 Laura también me decía que me faltaba humildad que tiene con la humildad capaz ella está cerrada a ver caras nuevas queriendo aprenderrrrr take it easy reina q entramos todo’ss — sofi morandi (@sofimorandiOk) October 7, 2020

¿Subido al pony?

Tras ese episodio, Fidalgo dialogó con LAM y continuó crticamdo a Lizardo: “Está muy arrogante. Le empecé a hablar y le iba a poner un +1 porque, lo vengo viendo desde casa, y vi su evolución. Cuando le empiezo hablar miraba a sus amigos y se reía. Tengo de testigos a todos mis compañeros detrás de cámara. Vuelvo a darle la devolución, me miraba y se reía. Dije ‘listo, nene, no tenés ganas’. Me parece que está medio ‘subidito’. Los influencers tienen que saber comunicar”.