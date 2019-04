Sofi y un regreso con retoque

Luego de la tradicional foto previa al inicio del “Bailando”, que tuvo lugar el lunes en el Hotel Alvear de Recoleta, en Los ángeles de la mañana (LAM) analizaron los look de algunas figuras que participarán en el certamen. Con Mariano Caprarola al frente de las críticas, se encargaron de dar su veredicto. Una de las que sorprendieron fue Pampita, que asistió a la gala con un osado look sin bombacha. La morocha, que este año volverá a ser miembro oficial del jurado junto a Ángel de Brito, Marcelo Polino y Florencia Peña, lució un vestido plateado con cortes profundos cerca de la ingle y que también dejó su espalda al descubierto. Sin dudas, la dupla que también llamó mucho la atención fue la de Gabo Usandivaras y Flor de la V. Ella lució un esmoquin negro y tacos y él un vestido strapless largo hasta el piso, con unos stilettos azules. “Si hoy en día una mujer puede estar vestida de esmoquin y estar empoderada, ¿por qué un hombre no puede usar un vestido? El envoltorio no hace lo de adentro. Así que, mientras tanto son piezas… como un playmobil”, dijo el bailarín.