Sofía Zámolo primeriza: "Pasé angustia y dolor"

Luego la rubia aseguró que buscar un hijo no es tan fácil y contó lo dolorosos que fueron los estudios a los que se sometió. "Uno cree que empieza y enseguida va a llegar y de repente te llevás la sorpresa de que no es así, que no es ni tan rápido, ni tan fácil. Hay cosas que uno cree que puede planear en la vida pero que las termina decidiendo Dios. A nosotros nos tocó un camino más largo. Te empezás a someter a estudios, súper invasivos, dolorosos y con los que no la pasás bien", reconoció Sofía.

Miedo e información

La modelo detalló las sensaciones que vivió en sus visitas al médico. "De repente escuchás cosas que te asustan, te empezás a llenar de información que no es buena. Y el quedarse embarazada es algo natural de la vida. Entonces hay que soltar el control. Porque a la hora de un hijo no es igual. Lo que te empieza a pasar cuando buscás y no llega es que es duele, porque las reuniones y las conversaciones de amigos y la familia empiezan a girar en torno a los hijos, los embarazos, los bebés", confesó Zámolo.

Sobre el duro proceso que transitó, reveló: "Sufrí en silencio y pasé momentos de angustia y dolor hasta quedar embarazada. Te agarra incertidumbre, miedo, algo que no es bueno porque te paraliza y frena. Consulté con médicos y me recomendaron que tome vitaminas naturales. Ese era el primer paso, porque después vienen todos los otros, como los tratamientos y las estimulaciones (ováricas). Algo para lo que estaba dispuesta. Pero me encomendé a la Virgen de la Medalla Milagrosa, en la que creo y a quien rezo mucho. Fue como decirle: ¨Lo dejo en sus manos". Y que sea cuando tenga que ser", contó la modelo, de 37 años.