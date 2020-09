Sofía Zámolo y un polémico baby shower, sin barbijo ni distancia

En la semana 34 de embarazo, Sofía Zámolo fue sorprendida por sus amigas con un baby shower en plena cuarentena por la pandemia de coronavirus. “Mis amigas me dijeron ‘vení a tomar el té’ y me encontré con todo esto”, dijo contenta la modelo quien no dudó en publicar foto s del festejo donde se la ve rodeada de personas sin respetar la distancia social y sin utilizar barbijo, tal como indican los protocolos.

“¿Baby Shower en cuarentena? Irresponsabilidad total”. “¿Y los tapabocas?” “No sé si da para postear la foto. No se puede festejar, qué parte la gente no entiende”. “Estoy embarazada de 37 semanas también y venía siguiéndote. A mí también me hicieron mis amigas uno sorpresa pero por Zoom. No tendré esas fotos tan bonitas pero cuidé más de mi hija que vos”, fueron algunos comentarios que recibió la modelo.

Tras borrar algunas postales, Zámolo intentó “calmar” las aguas al modificar el texto que acompañaba la foto original argumentando su accionar. “Antes que nada AVISO que mis dos amigas de la foto se hisoparon 2 veces antes de verme. Y mi hermana tanto como yo no sale ni vemos a nadie”, decía el pie de foto que duró apenas minutos porque la modelo se arrepintió y lo eliminó.

zamolo.jpg

Este lunes en Los ángeles de la mañana, Andrea Taboada detalló quiénes posaban en la imagen. “Luz Ríos, Andrea Zámolo, Sofía y Loly Godoy, amiga y madrina de bodas. Además, en otra foto aparece una de las hijas del hermano de Sofía y estoy hablando con la exmujer, que está muy enojada, porque no estaba programado que fuera la hija a esa casa”, dijo.

Inmediatamente Zámolo se comunicó por Whatsapp con Mariana Brey para asegurar que "no había ningún niño, no había nadie ese día". "Fue el sábado, hubo dos amigas que me sorprendieron, nada más. Están mezclando todo. Ambas amigas se hisoparon dos veces antes de ir, no vemos gente porque mi mamá tiene cáncer así que por favor tengan cuidado con la información que están dando. Estamos pasando un momento muy delicado”, agregó.

zamolo 2 (1).jpg

Mientras Brey intentó justificar la celebración de Zámolo, Ángel de Brito sostuvo cuestionó su accionar porque además de infringir la restricción de las reuniones sociales, mostró el festejo en las redes.