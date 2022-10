Sol Pérez apostó por quién será la primer mujer eliminada de Gran Hermano: "Tiene los días contados

Sol Pérez integrante de Gran Hermano.jpg

Fue allí cuando la modelo decidió lanzar una opinión dura respecto a una de las participantes. “Martina cree que es parte de un grupo, que por ahora la tienen medio ahí pero ya le están soltando la mano”, anticipó sobre el grupo de Los Monitos, que está integrado por Nacho, Tomás Holder y Juan Reverdito.

“Ella tiene los días contados, me parece. Para mí, al día de hoy, los más odiados dentro de la casa son Martina y Alfa. Si hoy ella no está con los chicos, no tiene grupo”, expresó anticipando que si no comienza a cambiar su juego se verá afectada.

Vale recordar que esta semana Martina se quedó con la prueba, lo cual le impidió ser nominada. Ante esto, Sol Pérez adelantó que si no vuelve a ganar posiblemente quede en placa: "Para mí, Martina se tiene que esmerar mucho en la prueba que viene para volver a tener el beneficio, porque si no yo la veo al horno".

Martina ganó la prueba semanal de Gran Hermano.webp

Además, se encargó de marcar quién es su favorito dentro de los integrantes de la casa que más se están destacando en este momento.

"Me gusta Coti, Agustín está muy pegado, pero ella se empezó a despertar y empezó a armar un grupo con las chicas pero, dejándola afuera a Martina, porque descubrió todo lo que estaba tramando ella", mencionó Sol con su exhaustivo análisis.