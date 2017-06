Sol Pérez debutó en el Bailando e incendió la pista

La chica del clima de TyC Sports bailó junto con Fernando Bertona e hicieron una coreografía de Any which way, de Scissor sisters.

Por este ritmo, Pérez obtuvo un total de 22 puntos y todos los jurados coincidieron en que será una de las parejas que más dará que hablar en el certamen.

“Muchas gracias, pero la verdad es que tenía mucho miedo, de hecho pensé en bajarme por esto, pero cuando les conté a mis viejos, mi papá me dijo “qué bueno, así no sufrís”, pero mi mamá me dijo que no sea cagona y así que acá estoy”, dijo Sol Pérez.