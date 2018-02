Sol Pérez estuvo cerca de ser anoréxica

La chica del clima reveló cuánto pesa gracias al fitness y contó que tuvo grandes dificultades con la alimentación. “Peso 10 kilos más de lo que pesaba antes. Pesaba 45 y ahora estoy en 55”, reveló Sol. Además, remarcó que el físico “no tiene tanto que ver con el peso” . Por otro lado, contó que la ayuda de su familia fue fundamental para superar sus problemas de apetito: “Estaba agresiva todo el día”. Luego, contó que superar ese problema fue muy duro: “Hasta que no me terminaba el plato de comida, no me levantaba. Mi papá me obligaba y se me caían las lágrimas”.