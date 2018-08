“Tiene un culo como el de las negras, las Kardashian. Como un lavarropas. Ella me está diciendo que la defina por ahí desde que la conozco. Lo que ella comunica es: ‘¿quién sos? Este orto", sostuvo el periodista en diálogo con Jey Mammon y Alessandra Rampolla en una obra teatral en la que participó como invitado.

La chica del clima no la dejó pasar e hizo su descargo en Los ángeles de la mañana. “La verdad es que no le doy mucha bola a esos comentarios. Soy un montón de otras cosas, pero si él quiere ver que soy un culo, nada más, está perfecto. Me parece que cada uno ve lo que tiene ganas de ver, me parece súper retrógrado. Además, se ve que me sigue mucho en Instagram porque en la tele no muestro el culo”, señaló.

“Creo que es su punto de vista, que es su pensamiento retrógrado. A veces no le podés cambiar el pensamiento a la gente. Nada, me divierte ya, porque si me voy a hacer problema por cada uno que diga boludeces, tendría que estar muerta, llorando todos los días”, agregó al respecto.

