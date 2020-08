Sol Pérez le ganó a TN en las mediciones

Junto a su compañero Sebastián Dumont, la ex Chica del clima logró superar a su mayor competidor, Todo Noticias. La conductora lo celebró en su cuenta de Twitter, donde compartió los niveles de audiencia que alcanzó el ciclo que conduce. Su noticiero marcó 1.2 puntos, mientras que TN hizo 0.9. La modelo y sus colegas quedaron en tercer lugar en el podio.

“La dupla mas fachera de la TV argentina”, escribió uno de los seguidores de Sol, mientras otros también la felicitaron. La conductora se presentó al último noticiero con un look muy elegante. Usó una falda a cuadros abierta en una pierna y una remera negra simple.

En junio, Romina Malaspina fue duramente criticada por el atuendo con transparencias que eligió para conducir, de 22 a 24. Atenta a los mensajes que comenzaron a circular en las redes, Pérez tomó la palabra: “Esta es mi respuesta ante toda la mierda que hablan. Yo no muestro las tetas cuando hago una conducción. Y estoy muy segura de mi trabajo y no es la primera conducción que hago. No intenten rebajarme. Saludos”.