Sol Pérez no se achicó y se descargó contra Tinelli

En una entrevista con Los ángeles de la mañana, la ex chica del clima manifestó: “Estoy re bien, re contenta, salió re bien la conducción y me gané un Martín Fierro. Re contenta. Era lo que yo quería. Me parece que cuando uno toma decisiones, hace lo que quiere y lo que la hace sentir bien, está feliz con eso. No estoy enojada ni nada”. Mientras que Ángel de Brito elogió la actitud poco combativa de Sol, Lourdes Sánchez disparó: “Ella quería eso, no le interesa el ‘Bailando’”.