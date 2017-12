Sol Pérez se cruzó feo con Pampita por los rumores sobre Pico Mónaco

Si bien el rumor fue desmentido enfáticamente por Sol y por el propio Pico, ella expresó en Twitter que le hubiera gustado una aclaración más fuerte por parte de Pampita.

Desde la red social, Sol retuiteó el siguiente mensaje: “Miro Twitter y no puedo creer lo que género Pampita y que con un ‘no’ evitaba. Su silencio ayudó para que otras mujeres bastardeen a @SolPerez parece que cuesta aceptar ver crecer a una mujer entre mujeres, después quieren hablar de violencia de género. Que vergüenza ... fuerza Sol”.

Embed Miro Twitter y no puedo creer lo que género pampita y que con un no evitaba.su silencio ayudo para que otras mujeres bastardeen a @SolPerez parece que cuesta aceptar ver crecer a una mujer entre mujeres,después quieren hablar de violencia de género. Que vergüenza ... fuerza sol. — ariel (@xArielG) 17 de diciembre de 2017

No decir nada es dejar que se me vincule a mí, que decida sobre su vida no sobre la mía porque te repito no tengo por qué bancarme las cosas que me banco

Cuando una seguidora de Pampita le respondió: “Y yo no puedo creer que retuitiés esta idiotez echándole la culpa a Pampita @SolPerez no seas ridícula”, Pérez explicó: “no le echo la culpa a nadie, pero si te preguntan le encontraste mensajes de Sol Pérez es tan fácil como decir NO. Yo no tengo por qué fumarme este momento cuando no hice nada y ella lo sabe. Un beso, se nota que no te pasó nunca”.

Embed Si eso no me gusto. Me parece que tiene que decir que lo tengo nada que ver yo. https://t.co/RfFdeEQmL6 — Maria Sol Perez (@SolPerez) 15 de diciembre de 2017

LEÉ MÁS

Mientras Pampita sufre, la China se ríe