Sol Pérez sufrió un accidente: "Me salvó el airbag"

Sol Pérez confirmó en primera persona lo ocurrido y aclaró que por suerte no resultó herida.

"Me levanté muy tranquila, me preparé el desayuno y salí. Venía circulando y salió justo una camioneta de una calle sin salida, el conductor dice que me vio, pero para mí no me vio nada. Y yo no llegué a frenar porque estaba la calle muy mojada", relató en diálogo con Sportia.

Embed Hoy no voy a estar en @sportia porque tuve un accidente con el auto. Por suerte estoy bien, literal me salvó la vida el airbag. — Maria Sol Perez (@SolPerez) 1 de agosto de 2017

"Salió de la calle cortada a los pedos y se mandó. Puse los frenos, pero no llegué a frenar porque el piso estaba mojado. ¡Me hice mierda! Me saltaron los airbag. Casi me mato", agregó.