Sol Pérez tildó de hipócrita a De Brito por no defenderla

“Me saca de quicio cuando quieren agredir a alguien por su aspecto físico o su figura, porque hay muchas chicas y muchos chicos que sufren anorexia y bulimia”, afirmó la ex participante del “Bailando”. “Me pasó que el otro día subieron una captura de pantalla de un móvil en América, arrobando a Ángel De Brito, diciendo que yo estaba redonda y que ahora tenía que demostrar que era más que un culo. Me hubiese gustado que Ángel diga algo, reaccione, porque él está en el medio y no dijo nada”, lanzó.