"Nosotros el 24 de abril hicimos un gran esfuerzo, en que no se rompiera la armonía del Mercosur", explicó Solá al tiempo que indicó que la Argentina propuso a sus socios "avanzar en la búsqueda de soluciones jurídico e institucionales" para que los otros Brasil, Uruguay y Paraguay "puedan avanzar" mientras Argentina espera a ver "cuándo" se sumaría.

En este sentido, precisó: "En lugar de decirles no pueden avanzar como ustedes quieren, no son libres , porque hay un artículo que dice que tenemos que avanzar todos o ninguno, lo cual hubiera generado una situación áspera, usamos la expresión búsqueda de soluciones jurídico institucionales que permitan dos velocidades".

"La idea de la aceleración no la aceptamos porque no podemos, nos gustaría, pero no podemos por la incertidumbre en la que vemos la economía Argentina" explicó el canciller al tiempo que explicó que los principales objetivos del país hoy son "el sanitario, defender a los que menos tienen ante un aumento de la pobreza, sostener a las empresas y atender a la cuestión de la deuda".

Solá sostuvo que "los tiempos han cambiado, las economías han cambiado, ya antes de la pandemia, y la situación relativa de cada país era diferente. La principal es la de Argentina por el monto de su deuda, caída del PBI, el aumento de la pobreza y el nivel de empleo".

"Vamos a estar firmando algo que no golpearía en el futuro. Negociar requiere tiempo. No es un tema ideológico sino de tiempo para ver resultados", remarcó el titular del área de Relaciones Exteriores.

Y concluyó: "La palabra clave es acelerar. ¿Alguien que está en terapia, como nosotros y como está Brasil, y otros países, en este momento tiene que acelerar? ¿Nos vamos de la mesa porque no queremos acelerar? No. Seguimos en la mesa".

El canciller extendió los tiempos previstos para su exposición ante la Comisión del Senado debido al tema Mercosur, a pesar de que el jefe del bloque oficialista, José Mayans, intentó limitar la reunión cuando la oposición se anotó masivamente para seguir el debate.

"¿Va a ser un debate libre esto?", le preguntó Mayans al presidente de la Comisión, Jorge Taiana, visiblemente molesto por la cantidad de preguntas hechas por la oposición, pese a que Solá mostró su disposición a extender el encuentro más allá de las dos horas pautadas originalmente.

