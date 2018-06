Tapia dio un breve mensaje antes de que los dos jugadores tomaran el micrófono en Bronnitsy. El titular de la AFA apuntó contra los periodistas y dijo que "muchísimo de lo que han manifestado es mentira, no sucede". "Son el cuarto poder. Hay diferentes maneras de ejercer el poder. No se olviden que son comunicadores. No todos son iguales, hay algunos diferentes, pero con esta función de comunicar trascienden, instalan y tergiversan", lanzó.

En este sentido, Mascherano agregó: "Tuvimos una reunión con el afán de que cada uno pueda poner un granito de arena para mejorar y clasificar a octavos de final. Somos conscientes de todo el ruido que hay, y no nos ayuda en nada. Sobre todo cuando ese ruido tiene que ver con diferencias, cuando no llama a la unidad. Pero bueno, hemos convivido con eso. Somos un grupo que trata de enfocarse en lo que podemos controlar, no hay mucho más que eso".

De esta misma forma, también hizo referencia al audio de Caruso Lombardi, en el cual acusa al ex River de haberle pegado a Cristián Pavón. "A mí se me ha acusado que en una final de Copa América le pegué una trompada a Banega, después de que errara un penal. Y todo eso queda en la nube, no pasa nada. Ayer salió un video donde alguien del fútbol sale a decir cosas, un entrenador (aunque no lo nombró, se refería a Caruso Lombardi), es una persona nefasta, nefasta inclusive para el fútbol argentino. Eso son los mitos. Está el que se los cree, que hay muchos, está el que lo deja pasar, y después están ustedes, que son los que los viralizan".

Con la cabeza más tranquila, el mediocampista realizó un meaculpa sobre lo sucedido el jueves pasado: “Se hicieron muchas cosas mal. La situación es compleja y somos responsables de eso. Tratamos de ir buscando soluciones mientras tenemos la posibilidad de tener una chance más. No es una situación fácil, sabemos que es compleja, muchas veces uno quiere cambiar las cosas y no se da de una manera mágica, es fútbol, pero tenemos la fe de revertir esta situación".

Como era de esperarse, Mascherano habló sobre la relación que tienen hoy con el DT Jorge Sampaoli y aseguró mantienen un vínculo “normal”. "La relación con el técnico es totalmente normal. Obviamente que cuando nosotros sentimos una comodidad se la planteamos, si no seríamos unos hipócritas, estaríamos perjudicando al equipo, y nosotros buscamos el beneficio colectivo. Y no solamente los que estamos adentro de la cancha, también lo hacen los que están en el banco".

Sobre las chances de poder clasificar al seleccionado a la próxima instancia, el mediocampista recordó que son los “subcampeones del mundo” y que son muy optimistas: "¿Cómo creer en que se puede lograr la clasificación? Quizá tenés que ser muy optimista. Creo que tenemos que aferrarnos a muchos situaciones que hemos vivido. Créase o no, somos los subcampeones del mundo y en algún momento lo tenemos que demostrar. Si no decimos lo que pensamos, vamos a llegar al partido con muchas inseguridades y nosotros necesitamos certezas. Ese es el fin: es tratar de aportar en lo que cada uno pueda su conocimiento, su experiencia, con el fin de lograr que este equipo vuelva a levantarse, vuelva a competir. Yo sigo creyendo, mucho de estos chicos nos han llevado a tres finales y no voy a dejar de creer en ellos".

