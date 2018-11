"Son temas lindos, dignos de un disco muy piola"

Sonido subtropical salió en mayo. ¿Qué evaluación podés hacer del material hasta hoy?

Vamos a presentar el disco con algunos temas que sumamos y la verdad que estamos súper contentos porque teníamos muchas expectativas. Hasta ahora se vienen dando todas las cosas que queríamos que pasaran. Sentimos que nuestro público recibió muy bien nuestras canciones propias y eso nos estimula a seguir componiendo.

¿Cómo afrontaron el proceso de escribir?

Somos varios en la banda y en el proceso de armado, de las letras, siempre había una idea principal que luego fuimos puliendo en los ensayos. Pero la verdad es que las letras venían bastante consignadas por los autores. Somos cuatro los que componemos en la orquesta: Manuel Cibrian (guitarra y voz), que es el que más composiciones tiene en el disco, Pablo Vásquez (trompeta), Pablo Broide y yo.

Al ser la cumbia un género popular, ¿cuál es el mensaje que decidieron bajar?

Pasó algo muy loco porque tocamos más de 30 posibles canciones y después fue quedando mucho en el camino. No nos propusimos que las canciones hablen de algo puntual, sino que hablen de nuestra realidad cotidiana. Cosas que nos pasan a nosotros en la vida para que el público pueda sentirse identificado en algún punto. Hay canciones que hablan de amor y desamor, hay anécdotas y hay otros temas que hablan de un lugar más ideológico.

De los 11 temas que conforman el disco, ¿hay algunos que ya habían sonado en los conciertos?

En la segunda mitad de 2017 fuimos tirando dos o tres inéditos para probar y tener un termómetro de qué le pasaba a la gente y cuál era su reacción.

De las canciones, ¿cuál es la más festejada?

Por la medición en las redes sociales y la cantidad de reproducciones, la canción que se hizo más popular es “Inocente”. Habla de cuestiones de amor abordado de un lugar distinto y no del despecho como puede ocurrir en otros casos. La cumbia es un género muy popular que tiene mucho de eso. En lo particular estoy muy satisfecho con las once canciones porque me parecen lindas, dignas de una obra que es muy piola.

En cuanto al sonido, ¿se agregó algo al sello de La Delio?

Esencialmente es La Delio y no hay mucho que agregar. El disco tiene invitados de bastante renombre, como el Chango Spasiuk, Los Gaiteros de San Jancito, que son músicos tradicionales muy increíbles, y también tuvimos a Tati Almeida, una de las Madres de Plaza de Mayo que hace un recitado. Después hay amigos de ambiente que participaron en algunas canciones porque sentimos que necesitaban ese golpe de quena o piano para darle un toque de color.

Teniendo en cuenta que el Chango está muy lejos de la cumbia, ¿cómo sucedió su participación?

Fue algo especial y curioso. Descubrimos de casualidad que al Chango le gustaba mucho La Delio. Nos conoció porque tocamos de teloneros de Celso Piña, un acordeonista mexicano muy conocido. Nos vio en ese show y quedó flasheado. Luego sucedió que mientras grabábamos el disco él estaba grabando en un estudio al lado y nos tiró buena onda. Nos dijo que si se volviera a casar nos contrataría para que toquemos en su fiesta. A partir de esa buena onda natural después se copó y grabó en “La cosecha”. Se comprometió tanto que nos dijo que no quería grabar el clásico acordeón de cumbia porque sentía que no era ese tipo de acordeonista. Fue una parte de la experiencia del disco muy linda el verlo crear a un artista como él.

¿Cómo afronta La Delio este descontento económico?

Se puso todo cuesta arriba porque el precio sube para todos. La suerte que tenemos es que la gente responde muy bien y con mucho laburo pudimos sostener el crecimiento de los shows. Está difícil para todos y tratamos siempre de poner los precios lo más accesible posible. La Delio siempre se presta para colaborar tocando en vivo en cuanta causa nos parezca justa y que haya que bancar. Este año causa para bancar sobran y en Neuquén pudimos apoyar la causa de los obreros de MAM. Es algo que seguiremos haciendo porque es parte de cómo sentimos la música.