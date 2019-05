"Son temas para tratar seriamente, no para festivales"

Buenos Aires. Decenas de organizaciones sociales se movilizaron ayer al Congreso para pedir la sanción de una ley que contemple el derecho al aborto. Nucleadas en la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, distintas organizaciones trabajaron en un nuevo texto que plantea modificaciones con respecto al proyecto que en 2018 logró media sanción en Diputados pero no consiguió consenso en el Senado. Respecto del tema, Nicole Neumann volvió a pronunciarse en contra de la interrupción voluntaria del embarazo. “Estamos hablando de vidas. No me parece que se hagan festivales. ¿Festejando qué? ¿Que estamos pidiendo silenciosamente que se asesine a personitas que no tienen decisión? No entiendo. Me parece un cachivache”, aseguró la modelo en Los ángeles de la mañana. “Son temas para tratar seriamente, no para hacer festivales. Es un tema muy delicado”, cuestionó.