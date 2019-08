Son o fueron referentes en el deporte a nivel local. Por momentos se calzan o calzaban las zapatillas, los cortos y las camisetas deportivas, para entrenar y jugar sus disciplinas preferidas. Pero también juegan, su otro partido, dentro del ámbito de la política. Cada vez son más deportistas regionales que muestran un gran compromiso cívico.

En Plottier podemos mencionar dos ejemplos: Mario Sepúlveda y Javier Carriqueo. El basquetbolista y actual subsecretario de deportes, que disputará una temporada más con Centro Español en el básquet de ascenso, está como candidato a primer concejal por el partido vecinalista Sumar, colectora del

partido oficial de Andrés Peressini. Lo acompaña dentro de la Lista 893, el atleta sanmartinense Javier Adolfo Carriqueo (como concejal titular). Las elecciones municipales en Plottier serán el 01 de septiembre. Ese mismo día pero a poco más de 250 kilómetros de Plottier, en Rincón de los Sauces, Hector Hety Rueda, buscará ser electo concejal por la lista azul del MPN (está cuarto en la lista). El capitán y referente del León del Norte que viene de

ser campeón en LIFUNE, busca seguir los pasos de su tío, Omar Rueda, intendente de la localidad, entre 1999 y 2007. A fines de septiembre, el 22, se realizará la contienda electoral en la capital neuquina. Un numeroso grupo de deportistas locales, encabezados por el piloto de Turismo Carretera, Camilo Echevarría, brindaron su apoyo al candidato a intendente por el Movimiento Popular Neuquino (MPN) Mariano Gaido. Además del corredor, acompañan esa idea la deportista olímpica Lorena Briceño (judo), el palista Franco Balboa, la atleta Susana Morales, el boxeador Billi Godoy y el profesor Guillermo Santamarina, de destacada trayectoria en la enseñanza deportiva. Otro caso para mencionar es el de Bruno Gelsi, ex basquetbolista de Independiente de Neuquén. Alguien que está hace muchos años en la política desde 1995 y es el Director Provincial del Interior. “Los valores que he aprendido en la disciplina trato de aplicarlo en el día a día. La política me genera una adrenalina que es la que da el deporte profesional”.

Cruzamos el puente para destacar a otra persona ligada al municipio de Cipolletti es Rogger Morales. El ex jugador Albinegro y subcampeón con Huracán en el Clausura 1994, es director del área de Juventudes en la muni de Cipo.

1 y 22 de septiembre

Dos fechas claves para varios de los mencionados. La primera de ellas porque serán las elecciones municipales en Plottier y en Rincón de los Sauces y la segunda poeque ese día será la contienda electoral en Neuquén capital.

Varios sueñan con obtener un cargo y defender al deporte desde otro lugar.

Los dirigentes, de la cancha al poder

El actual Presidente de la Nación, Mauricio Macri, es fanático de Boca y es el mandamás acaso que más vínculo directo tuvo con el deporte. Fue presidente del club de la Ribera entre 1995 y 2007, en el ciclo más exitoso de la historia con la obtención de cuatro Copas Libertadores, dos Sudamericanas, dos Recopas, dos Intercontinentales y seis títulos locales.

Otro dirigente deportivo que se metió en la política es Matías Lammens, máxima autoridad de San Lorenzo y candidato ajefe de Gobierno porteño por el Frente de Todos.

Siguiendo con los equipos grandes de la Argentina, aparece Hugo Moyano, jefe del sindicato de Camioneros y presidente de Independiente de Avellaneda, desde mediados de 2014. A nivel local también están los ejemplos de dirigentes futboleros relacionados con la políticaGastón Sobisch, dirigente de Independiente de Neuquén, es el presidente del Partido Demócrata Cristiano. Su padre, Jorge Sobisch, será candidato a Intendente por dicho partido. El actual titular de Cipolletti, Roberto Rappazzo Cesio fue ministro de economía en Río Negro, durante la gestión deHoracio Massaccesi.

La polémica de River en campaña

Una gran polémica se generó en el inicio de las campañas para las elecciones de mañana cuando River decidió abrir sus puertas para darle refugio en las instalaciones del club a personas en situación de calle, lo que fue cuestionado por el Pro. El Millo, entre elogios y críticas...