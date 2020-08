"Soretes mentirosos": Nicole mostró los chats con su empleada y explotó contra Intrusos

“Realmente quiero decir que no puedo creer que existan programas de televisión con gente habilitada para hablar con tanta saña y maldad de cosas absolutamente falsas e inventadas sobre las personas. Realmente, no entiendo cómo esa gente duerme tranquila cuando apoya la cabeza en la almohada. Es espantoso, no solo por mí, sino por lo que hacen con toda la gente. Levantarte y decir ‘Vamos a hundir a esta persona que ni conozco porque no tengo nada mejor que hacer, me pagan para eso’ es como ¡guau! Más en estos tiempos que corren, donde la solidaridad y el apoyo entre todos es lo que más estamos necesitando como personas en el mundo entero”, dijo Nicole Neumann en un video extenso que grabó luego de escuchar lo que se decía sobre ella en Intrusos.

“Vamos por partes. Mentira uno: nadie sacó y dejó a su buena voluntad a nadie, todo lo contrario. Me encargué de que tuviera la atención y los estudios necesarios la persona que trabaja en mi casa lo antes posible y lo mejor posible. La persona que trabaja en mi casa es una persona que, tanto mis hijas como yo, valoramos un montón y le tenemos mucho cariño. Y sobre todo yo, porque para que yo salga a trabajar, mis hijas tienen que quedarse con una persona en la que yo confíe de todo, porque mis hijas son mi vida, mi mayor tesoro, lo que más me importa en el planeta entero”, remarcó.

"Entonces, ¿qué es la pelotudez y este invento tremendo? ¿En qué cabeza con tanta caca cabe? Nadie echó a nadie de mi casa, nadie tiró, ni sacó la ropa de nadie en mi casa, y nadie dejó a nadie tirado por la vida en ningún lado", recalcó muy dura contra lo que se dijo en Intrusos.

"Les pido, por favor, respeto sobre cosas que no tienen ni la más pálida idea. Respeten que estoy transitando una enfermedad y, a la vez, estoy tratando de hacerme cargo de tres criaturas, como puedo. Claramente, si hubiera tenido la oportunidad, durante una pandemia, de no ir a trabajar y con eso hubiéramos podido seguir viviendo mis hijas y yo, hubiera elegido eso. Pero está más que claro que, para mantener a mis hijas y las cuentas, tuve que seguir saliendo a trabajar”, añadió Nicole Neumann.

"Voy a seguir poniendo mi energía en sanar porque estoy con todo el amor del mundo transitando esta enfermedad sola, mientras debo cocinarles a mis hijas y limpiar una casa... ¿Quizás debería estar reposando, no? No debería estar teniendo que responder y gastar en energía en soretes mentirosos y seres del mal... que espero pidan disculpas por decir mentiras y versiones falsas de una mamá que está sola y transitando aún, una enfermedad. Mierdas”, escribió luego la panelista en sus historias de Instagram, antes de publicar capturas de los chats con su empleada para desmentir las versiones que daban en Intrusos.

"Hola en Intrusos estaban hablando de mí que tengo Covid positivo. ¿Quién dio la información? Y que vos te hiciste la prueba, eso también", manifiesta la mujer que trabaja enla casa de Nicole en alusión a la emisión de viernes del ciclo que conduce Jorge Rial en América. "El padre y la novia, ¡¿quién va a ser?!", replica la modelo, culpando a su ex, Fabián Cubero, y a Mica Viciconte por supuestamente “filtrar” la información. "Qué patético de personas son... con tal de perjudicarte a vos. Qué desastre de personas son. Aparte dijeron que yo salí de tu casa porque me dejaste sola a mi suerte", contesta la empleada.

La furia de Nicole se desató tras escuchar las versiones que circularon en Intrusos el lunes, en relación a la actitud que tuvo con la mujer que trabaja en su casa.



"La familia de la empleada está muy enojada con Nicole por el trato que le dio. Primero, está bien lo que ella dice de encerrarse y aislarse, pero el tema de cómo la sacó de su casa en taxi y que la mandó a un centro para contagiados de covid", aseguró Guido Záffora.

"Porque la empleada hizo toda la cuarentena en la casa de la modelo. Si se va a la casa, contagia a los familiares. Y cuando la familia de la empleada se enteró de eso, dijeron que no tuvo ni el más mínimo detalle de ayudarla. Nicole se enteró de todo por celular, porque le pedía que le mande mensajes de texto", añadió, a lo que el conductor de Intrusos acotó con ironía: "Nicole tiene covid y ella insiste en que la contagió la empleada, que vive en su casa desde el primer día".

"Me cuentan que un fin de semana la empleada se volvió a Moreno, y que cuando volvió Nicole le tiró toda su ropa, la bañó en alcohol y le dio ropa de ella", disparó Débora D’Amato: "Tirarle la ropa a la empleada cuando vino… Le pueden hacer una hermosa denuncia, porque la verdad es que todo queda chiquito. Que alguien trate así a cualquier persona… La persona siguió trabajando ahí porque lo necesita», remató Adrián Pallares, abriendo una nueva batalla entre Intrusos y la modelo.