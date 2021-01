Sorpresiva eliminación de Belu en Masterchef: Martitegui se quebró y en las redes hubo bronca

Después de la degustación, el trío de chefs (integrado por Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis) anunció que los primeros en pasar a la siguiente ronda serían Vicky y el Polaco, ya que sus macarons habían sido casi perfectos.

Aunque los de Sofía y Claudia, en tanto, no habían estado tan bien logrados, los rellenos posibilitaron que sigan en competencia en busca del premio mayor.

De esa forma, la definición quedó entre Belu y Analía. “¡Que pase lo que tenga que pasar!”, reflexionó casi resignada la influencer, mientras que la periodista dijo que para ella haber llegado a esa instancia en MasterChef era todo un logro y que el único problema era que los iba a extrañar a todos. “Que no se corte”, bromeó antes de que Donato anunciara que Belu se iba del programa.

"Estoy muy emocionada pero de felicidad. Incluso, la decisión me encanta. Ana, te felicito. Y no quiero llorar, porque siempre digo que no hay que llorar, que hay que trasladar la sonrisa...Por eso no quiero que pase esto”, expresó Belu sin poder contener las lágrimas.

Y luego aseguró: “La pasé bárbaro. Recién le decía a mi marido: ‘¡Ay, gordi! Si me voy, mañana nos vamos a Necochea. ¿Sabés la playa qué lindo? Los nenes van a estar corriendo en el mar...’. Estoy chocha”. Algo que, efectivamente, la influencer hizo con su familia no bien terminó sus grabaciones (MasterChef ya tiene grabada la final, con dos finales alternativos para que no se filtre el vencedor).

"Cambio París por irme a Nechochea con ustedes. Cuando llegaste no sabía quién eras. Cocinás muy bien. Hoy me podía haber ido yo de acá. Es un plato, nada más. Un macaron”, le dijo Martitegui sin poder evitar las lágrimas.

nooo martitegui me haces llorar pic.twitter.com/dV2emNNx7Y — so (@miagstd) January 12, 2021

La decisión del jurado generó bronca en las redes, ya que Belu Lucius siempre fue una de las más destacadas cocineras de MasterChef Celebrity y todos su compañeros la imaginaban en la gran final. Al igual que los seguidores del programa.

Se fue Belu que jamas tuvo una mala semana, hacia recetas originales y diversas



Pero se queda Sofia nunca pego una Pachano, Milanesas Franchin y la acomodada de Vicky...



Argentina señores #MasterChefArgentina pic.twitter.com/4LzaEKzX2e — picusso (@vi_uruguay) January 12, 2021

Se fue Belu, cuando ella era la mejor cocinera de ese programa. No la merecen pic.twitter.com/BtMF8RlWDq — Luli. (@Lulii_2006) January 12, 2021

https://twitter.com/MEME_MasterChef/status/1348828579002462211 Hoy Belu Lucius fue eliminada, me parece totalmente injusto por que es la única cocinaba perfecto.

Más alla que a algunos no nos guste el tipo de humor que hace, todos coincidimos que es la que mejor cocina.#MasterChefArgentina pic.twitter.com/TrDA724eFK — Memes de MasterChef (@MEME_MasterChef) January 12, 2021

https://twitter.com/FacuA2/status/1348819289701281794 Yo banco a Belu Lucius.

No tiene ningún centro respecto de ayudas y solita está en la ultima semana. Es la que menos peso tiene (en cuánto a parientes) y encima se toma todo con humor.

Belu yo te banco #MasterChefArgentina pic.twitter.com/8EyvjpfBep — Allá. (@FacuA2) January 12, 2021

Eligieron a Analia por sobre Belu Lucius en #MasterChefCelebrity pic.twitter.com/T2kjaZG6sE — Te con Clona (@ariii_alejandro) January 12, 2021

https://twitter.com/Guinzmpini/status/1348827031971241987 Querido diario: Hoy se fue Belu Lucius, que fue una de las mejores cocineras que tuvo esta temporada.

Quedamos cinco y ahora voy por el triunfo, un beso, La Claudia.#MasterChefArgentina pic.twitter.com/ik1OhSfCRR — Mitanni (@Guinzmpini) January 12, 2021

no entiendo xq se fue belu si es obvio que generalmente cocina MEJOR que analia INJUSTO #MasterChefArgentina pic.twitter.com/xrrZJaC3Qw — picusso (@vi_uruguay) January 12, 2021

https://twitter.com/Ro_perez0/status/1348827378181668865 #MasterChefArgentina

Que carajos hacen Vicky y Analía entre los 5 mejores y Belu no osea pic.twitter.com/RknLzDsLMM — ro (@Ro_perez0) January 12, 2021

Como q se fue Belu, master chef ya no tiene sentido sin "Doña Petrona" pic.twitter.com/Qf0xjoQZp2 — (@candela_olivero) January 12, 2021