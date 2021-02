"Quiere ser famosa", sentenció Lanata en forma tajante, antes de hacer aceptar hacer una parodia de la entrevista a O'Donnell. "Yo lo que quiero es ser famosa y voy a elegir el camino más corto porque en el periodismo no se me estaría dando", disparó filoso la estrella del Grupo Clarín imitando a la exconductora de Radio Con Vos que debutará en MasterChef el próximo lunes a las 22:30.

Embed

Cabe recordar que en el 2019 Lanata vivió una incómoda situación por las preguntas que le hizo O'Donnell en una entrevista que compartió con su colega Ernesto Tenembaum en la pantalla de NetTV. Allí la conductora le cuestionó que hay difundido escuchas de Lázaro Báez vinculados a su vida íntima que nada aportaban a las denuncias en su contra.

Embed

En otro segmento del ciclo, ambos periodista protagonizaron un tenso momento al debatir sobre feminismo.

Embed

Por otro lado, este miércoles Romina Manguel estuvo como invitada en Fantino a la tarde, ciclo en el que opinó sobre una entrevista que Luis Novaresio le hizo a la abogada Graciana Peñafort en relación a la posibilidad de que Alberto Fernández indulte a Milagro Sala.

"Te parece ético que el Presidente se arrogue una facultad judicial y perdone según su libre albedrío?", le preguntó Novaresio a Peñafort, quien contestó: "La tiene concedida por la Constitución. Tal vez entonces la Constitución no es ética". "A mi me parece que el Presidente de la Nación indultando, lo que hace es atropellar un sistema jurídico que, si está mal, hay remedios para corregirlo", replicó el conductor en su ciclo de La Red.

"Me parece que Novaresio tiene un enorme espacio en la radio para dar su opinión. No sé si Graciana Peñafort tiene que estar ahí para escucharlo todo el tiempo que él hizo su argumentación. ¿Vos estás llamando a un entrevistado para contarle lo que vos opinás sobre un tema o realmente estás preguntándole algo?", disparó Manguel luego de escuchar el cruce de su ex compañero de radio y televisión con la letrada.

Embed

"Perdón, no quiero que esto me genere otro problema con Novaresio, pero acá no veo una pregunta. Me parece que él tiene derecho a dar su opinión pero esto es una entrevista. No llama a la gente para preguntar", agregó. "Lo que hace no es periodismo", remató instantes después.

Aunque el año pasado Manguel aseguró que se fue de la versión de Animales Sueltos con Novaresio al frente de la conducción por motivos personales, tiempo después también dio un paso al costado de su ciclo radial, a tan solo meses de anunciar su alianza con bombos y platillos en las redes sociales.

En septiembre del 2020 tuvieron un cruce al aire con motivo de la sublevación de la policía bonaerense. "Me parece que hay un sector que está fogoneando esto. Por supuesto que la policía quiere mejoras, por supuesto que es injusto que hoy en día ganen eso…", dijo Manguel a lo que Novaresio replicó: "Señores, tienen la policía ahí afuera les guste o no, van a tener que negociar, soluciónenlo».

"¿Qué negocian? Luis es anárquico, ¡estás sentando un precedente muy peligroso! ¿Con qué negociás?", advirtió ella. "Tienen que hacer como Uruguay, que tiene sindicalizada la policía, como Alemania… No puede hacer un paro la policía, pero sí tener representación gremial que, en circunstancias como estas, se sienten en la mesa y puedan negociar", replicó él.

"La policía está siendo bastante prudente, acá no vimos choques, no vimos muertes, no hubo represión. Veamos quiénes ganan $34.000, son los que entraron en la última etapa de la gestión. $60.000 también es muy poco para un Mayor, cuando $80.000 está ganando un policía de la Federal. ¿Cuál es la explicación de esa diferencia?", planteó la periodista dejando sin palabras a Novaresio.