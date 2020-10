Sorteo del Loto: salió el Tradicional y un ganador se lleva 47 millones

En el Tradicional del Loto salieron el 4, el 8, el 17, el 23, el 24 y el 31. Los dos jackpots fueron el 9 y el 3. El premio mayor, de más de 277 millones de pesos para el que acertara los seis números y los dos jacks, no tuvo ganadores. Per un afortunado apostador acertó el 6+1 y se lleva un pozo de 47.786.802 pesos. Con los seis aciertos no hubo ganadores.