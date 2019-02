Sin embargo, la Su, en diálogo con el portal PrimiciasYa, negó una relación amorosa y aclaró quién es el misterioso joven. “Se trata de un amigo. Él me mandó la foto por ser hoy San Valentín y me pareció bien ponerla... ¡pero nada que ver!”, aseguró, ante las especulaciones.

El muchacho en cuestión es un amigo personal de ella y de su hija Mercedes. Se llama Vincent Scalise y, según manifestó la conductora, es “un francés a quien conoce hace unos cuatro años aproximadamente”

“En este tiempo tuve algunas citas. Pero cuando empiezan a hablar de amor, me levanto y me voy. No estoy para romances”, dijo Susana en una reciente entrevista al ser consultada por el amor.

Por otro lado, la carismática conductora describió no hace mucho cómo fue su primera vez en el amor, en una profunda entrevista con la revista Caras. “Era muy jovencita, creo que tenía 15 o 16 años... La primera vez nunca es tan buena”, comentó la conductora de Telefe, para luego explicitar que su inicio sexual fue con el padre de su hija Mercedes.

En enero pasado, la rubia decidió festejar sus 75 años en uno de sus lugares favoritos en el mundo: la ciudad de Nueva York. Allí, organizó una cena especial en un restaurante top y en su itinerario figuró también paradas en Broadway, donde vio la obra teatral “King Kong” y también “Cher Show”, que recorre la vida de Cherilyn Sarkisian.