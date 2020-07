"Soy La Raulito", dijo Carmen sobre su nuevo look

“¡Me rapé mal, y ahora voy a cantar así! Soy La Raulito. Me creció el pelo, si supieran lo que hice. Compré una máquina y le dije a mi secretaria que me quería cortar el pelo porque Federico arrancó con la quimio y no se le cayó el pelo a él, sino que se me cayó a mí, las madres, exagerada como buena tana”, dijo con humor Barbieri. Y luego confesó: “Arranqué pelandome atrás, y dejandome un jopo, pero parecía el gallo Claudio”.

María Esther Duffau, conocida como La Raulito, fue la hincha más famosa de Boca. Murió en abril de 2008 y sus restos fueron velados en el hall central de la Bombonera.