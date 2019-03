"Soy muy frontal pero nunca me pelearía al aire"

Buenos Aires. Mariana Fabbiani estuvo en LAM y habló de todo y aseguró que es muy frontal. “Al aire nunca me pelearía con un invitado, pero si dice algo que no me gusta, cuando termina el programa se lo digo. No me gusta quedarme con las cosas adentro”, dijo la conductora. Por otro lado, Fabbiani remarcó: “La vida te pasa al aire, a veces siento que las cosas las tengo que decir porque me hace trabajar mejor. Tengo la necesidad de compartirlo, tenés un vínculo tácito con el que está del otro lado”.